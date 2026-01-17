Partidos de hoy EN VIVO, domingo 18 de enero: Programación, horarios y canales de TV

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy domingo 18 de enero. Se disputará la final de la Copa de África de Naciones entre Senegal y Marruecos. Por LaLiga, Barcelona se medirá contra la Real Sociedad. Además, Alianza Lima sostendrá su último duelo en la Serie Río de la Plata.
Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Colo Colo vs. Alianza Lima
|Disney Plus.
Partidos de hoy: Final de la Copa Africana de Naciones
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Senegal vs. Marruecos
|Claro Sports, Win Sports y Zapping
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|09:30
|Stuttgart vs. Unión Berlin
|ESPN 2 y Disney Plus.
|11:30
|Augsburgo vs. Friburgo
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Getafe vs. Valencia
|ESPN 3 y Disney Plus.
|10:15
|Atlético Madrid vs. Alavés
|DSports y DGO.
|12:30
|Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano
|DSports y DGO.
|15:00
|Real Sociedad vs. Barcelona
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:00
|Estrasburgo vs. Metz
|ESPN 4 y Disney Plus.
|11:15
|Nantes vs. Paris FC
|Disney Plus y Bet365.
|11:15
|Stade Rennais vs. Le Havre
|Disney Plus y Bet365.
|14:45
|Lyon vs Brest
|Disney Plus y Bet365.
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:00
|Wolves vs. Newcastle
|ESPN y Disney Plus.
|11:30
|Aston Villa vs. Everton
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|06:30
|Parma vs. Genoa
|ESPN y Disney Plus.
|9:00
|Bolonia vs. Fiorentina
|Disney Plus y Bet365.
|12:00
|Torino vs. Roma
|ESPN 3 y Disney Plus.
|14:45
|AC Milan vs Lecce
|ESPN 3 y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:15
|Al Hazem vs. Al Qadsiah
|Bet365
|12:30
|Al Riyadh vs Al Taawon
|Bet365
|12:30
|Neon SC vs. Al Hilal
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Independiente Rivadavia vs. CA Estudiantes
|TyC Sports Internacional.
|19:15
|Lanús vs. Sarmiento de La Banda
|TyC Sports Internacional.
Partidos de hoy por la Liga de Australia
|Hora
|Partido
|Canal
|1:00
|Sydney FC vs. Wellington Phoenix
|Bet365
Partidos de hoy por Campeonato Carioca
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Vasco da Gama vs. Nova Iguacu
|Zapping y Claro TV +
|18:30
|Portuguesa vs. Maricá
|Zapping y Claro TV +
|18:30
|Sampaio Correa RJ vs Botafogo
|Zapping y Claro TV +
Partidos de hoy por el Campeonato Paulista
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Sao Bernardo vs. Noroeste
|Bet365, Zapping y Claro TV+.
|14:00
|Corinthians vs. Sao Paulo
|Bet365, Zapping y Claro TV+.
|16:15
|Bragantino vs. Botafogo SP
|Bet365, Zapping y Claro TV+.
|18:30
|Guaraní vs. Santos
|Bet365 y Zapping
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Dep. Pasto vs. Ind. Medellín
|RCN Nuestra Tele
|16:10
|Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Cali
|RCN Nuestra Tele y Bet365
|18:20
|Junior vs. Tolima
|RCN Nuestra Tele y Bet365
|20:30
|Ind. Santa Fe vs. Águilas Doradas
|RCN Nuestra Tele y Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Pérez Zeledón vs. Alajuelense
|TDMAX
|19:00
|Guadalupe vs. Liberia
|FUTV y TDMAX
|20.00
|San Carlos vs. Sporting FC
|TDMAX y FUTV
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Pumas vs. León
|TUDN y Bet365
|18:00
|Santos Laguna vs. Juárez
|TUDN y Bet365
|20:06
|Pachuca vs. América
|Bet365
Partidos de hoy: amistosos internacionales
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Bolivia vs. Panamá
|Bet365
|16:00
|Granada vs. Jamaica
|Bet365
Partidos de hoy: amistosos entre equipos
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|FC Cajamarca vs. ADT
|--
|12:00
|UTC vs. The Strongest
|--
|17:00
|U de Chile vs Racing
|Disney Plus y ESPN 5
|19:15
|Boca vs Olimpia
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Sport Sebaco vs. Matagalpa
|--
|21:00
|UNAN Managua vs. Walter Ferretti
|--
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Santa Clara vs. Famalicao
|GOL TV
|13:00
|Tondelo vs. SC Braga
|Disney Plus.
|15:30
|Vitória Guimaraes vs. Porto
|Disney Plus.
Partidos de hoy por la Copa de la Liga AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Boston River vs Albion
|DGO
|19:30
|Juventud vs. Progreso
|DGO