Peñarol vs. River Plate por Serie Río de la Plata

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 18 de enero: Programación, horarios y canales de TV

Te llevamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY domingo 18 de enero. Horarios y canales para ver los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos de hoy domingo 18 de enero
Programación de partidos de hoy domingo 18 de enero | Composición de Líbero
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy domingo 18 de enero. Se disputará la final de la Copa de África de Naciones entre Senegal y Marruecos. Por LaLiga, Barcelona se medirá contra la Real Sociedad. Además, Alianza Lima sostendrá su último duelo en la Serie Río de la Plata.

Barcelona vs Real Sociedad juegan por una nueva jornada de LaLiga.

PUEDES VER: Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga: a qué hora juegan, dónde ver y alineación

Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata

HoraPartidoCanal
19:00Colo Colo vs. Alianza LimaDisney Plus.

Partidos de hoy: Final de la Copa Africana de Naciones

HoraPartidoCanal
14:00Senegal vs. MarruecosClaro Sports, Win Sports y Zapping

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
09:30Stuttgart vs. Unión BerlinESPN 2 y Disney Plus.
11:30Augsburgo vs. FriburgoESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
08:00Getafe vs. ValenciaESPN 3 y Disney Plus.
10:15Atlético Madrid vs. AlavésDSports y DGO.
12:30Celta de Vigo vs. Rayo VallecanoDSports y DGO.
15:00Real Sociedad vs. BarcelonaESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
09:00Estrasburgo vs. MetzESPN 4 y Disney Plus.
11:15Nantes vs. Paris FCDisney Plus y Bet365.
11:15Stade Rennais vs. Le HavreDisney Plus y Bet365.
14:45Lyon vs BrestDisney Plus y Bet365.

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
09:00Wolves vs. NewcastleESPN y Disney Plus.
11:30Aston Villa vs. EvertonESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
06:30Parma vs. GenoaESPN y Disney Plus.
9:00Bolonia vs. FiorentinaDisney Plus y Bet365.
12:00Torino vs. RomaESPN 3 y Disney Plus.
14:45AC Milan vs LecceESPN 3 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
10:15Al Hazem vs. Al QadsiahBet365
12:30Al Riyadh vs Al TaawonBet365
12:30Neon SC vs. Al HilalBet365

Partidos de hoy por la Copa Argentina

HorariosPartidosCanales
17:00Independiente Rivadavia vs. CA EstudiantesTyC Sports Internacional.
19:15Lanús vs. Sarmiento de La BandaTyC Sports Internacional.

Partidos de hoy por la Liga de Australia

HoraPartidoCanal
1:00Sydney FC vs. Wellington PhoenixBet365

Partidos de hoy por Campeonato Carioca

HorariosPartidosCanales
16:00Vasco da Gama vs. Nova IguacuZapping y Claro TV +
18:30Portuguesa vs. MaricáZapping y Claro TV +
18:30Sampaio Correa RJ vs BotafogoZapping y Claro TV +

Partidos de hoy por el Campeonato Paulista

HorariosPartidosCanales
13:00Sao Bernardo vs. NoroesteBet365, Zapping y Claro TV+.
14:00Corinthians vs. Sao PauloBet365, Zapping y Claro TV+.
16:15Bragantino vs. Botafogo SPBet365, Zapping y Claro TV+.
18:30Guaraní vs. SantosBet365 y Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
14:00Dep. Pasto vs. Ind. MedellínRCN Nuestra Tele
16:10Jaguares de Córdoba vs. Deportivo CaliRCN Nuestra Tele y Bet365
18:20Junior vs. TolimaRCN Nuestra Tele y Bet365
20:30Ind. Santa Fe vs. Águilas DoradasRCN Nuestra Tele y Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
16:00Pérez Zeledón vs. AlajuelenseTDMAX
19:00Guadalupe vs. LiberiaFUTV y TDMAX
20.00San Carlos vs. Sporting FCTDMAX y FUTV

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
13:00Pumas vs. LeónTUDN y Bet365
18:00Santos Laguna vs. JuárezTUDN y Bet365
20:06Pachuca vs. AméricaBet365

Partidos de hoy: amistosos internacionales

HorariosPartidosCanales
16:00Bolivia vs. PanamáBet365
16:00Granada vs. JamaicaBet365

Partidos de hoy: amistosos entre equipos

HorariosPartidosCanales
11:00FC Cajamarca vs. ADT--
12:00UTC vs. The Strongest--
17:00U de Chile vs RacingDisney Plus y ESPN 5
19:15Boca vs OlimpiaDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua

HorariosPartidosCanales
19:00Sport Sebaco vs. Matagalpa--
21:00UNAN Managua vs. Walter Ferretti--

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HorariosPartidosCanales
10:30Santa Clara vs. FamalicaoGOL TV
13:00Tondelo vs. SC BragaDisney Plus.
15:30Vitória Guimaraes vs. PortoDisney Plus.

Partidos de hoy por la Copa de la Liga AUF

HorariosPartidosCanales
17:00Boston River vs AlbionDGO
19:30Juventud vs. ProgresoDGO

