Al Nassr vs Al Shabab EN VIVO con Cristiano Ronaldo: horario, pronóstico y dónde ver Liga Saudí

Con Cristiano Ronaldo, Al Nassr buscará volver al triunfo ante Al Shabab por la Liga Profesional Saudí 2025-26. El partido irá EN VIVO por Thmanyah y FOX One.

Solange Banchon
Al Nassr enfrentará a Al Shabab por la Liga Profesional Saudí 2026
Al Nassr enfrentará a Al Shabab por la Liga Profesional Saudí 2026 | Composición: Líbero
Cristiano Ronaldo se perfila para volver a ser el principal protagonista en el duelo entre Al Nassr vs Al Shabab por la fecha 16 de la Liga Profesional Saudí 2025-26 desde el Estadio Al-Awwal Park. El encuentro quedó pactado para disputarse a las 12:30 horas locales de Perú, asimismo, será transmitido EN DIRECTO por las señales de Thmanyah y FOX One.

Previa del partido Al Nassr vs Al Shabab por la Liga Profesional Saudí

¡Van por los tres puntos! Luego de la dura derrota 3-1 contra el líder, Al Hilal, los 'Caballeros de Najd' vuelven a tener acción en la Liga Saudí. El 'Bicho' busca seguir con su racha goleadora frente a los 'Leones Blancos' para tratar de recortar distancia en la tabla de posiciones. Actualmente, el equipo amarillo está a 7 unidades de su rival de turno, por lo que su principal objetivo será hacer respetar su localía.

Los dirigidos por el técnico Jorge Jesús atraviesan un irregular presente ya que no saben de triunfos desde hace 4 compromisos. Este escenario, obliga a que el estratega portugués replantee su estrategia si recordamos que venían de dominar el torneo local. Nawaf Alaqidi será baja confirmada luego de ser expulsado ante el 'Al-Za'eem'.

Al Nassr

Cristiano Ronaldo anotó en la derrota de Al Nassr ante Al Hilal

De otro lado, Al Shabab se reencontró con la victoria 3-2 en la reciente fecha de la Liga Saudí con Neom SC. Este resultado servirá como un impulso anímico para la escuadra liderada por Imanol Alguacil, considerando que enfrentarán a un rival altamente competitivo.

Al Shabab

Al Shabab se hizo fuerte en casa frente a Neom

¿Cuándo juega Al Nassr vs Al Shabab?

Según la programación oficial, Al Nassr recibirá a Al Shabab por la Liga Profesional Saudí 2025-26 este sábado 17 de enero desde el mítico Estadio Al-Awwal Park, ubicado en Riyadh, Arabia Saudita.

Al Nassr vs Al Shabab

Al Nassr jugará ante Al Shabab por la Liga Profesional Saudí

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Shabab?

Al Shabab visitará a Al Nassr por una nueva jornada de la Liga Profesional Saudí 2025-26 a partir de las 12:30 horas locales de Perú o las 20.30 horas de Arabia Saudita. Te compartimos la guía de horarios en los demás países.

  • México: 11:30 horas
  • Perú: 12:30 horas
  • Ecuador: 12:30 horas
  • Colombia: 12:30 horas
  • Bolivia: 13:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
  • Argentina: 14:30 horas
  • Brasil: 14:30 horas
  • Uruguay: 14:30 horas
  • Chile: 14:30 horas
  • Paraguay: 14:30 horas
  • Arabia Saudita: 20:30 horas

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Shabab?

Disfruta la transmisión del encuentro, Al Nassr vs Al Shabab EN VIVO por la Primera División de Arabia Saudita a través de las señales internacionales de Thmanyah y FOX One. Asimismo, vía Movistar+ en territorio español.

  • Brasil: SporTV 3, Band, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play
  • Internacional: YouTube
  • México: FOX One
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Vamos
  • Estados Unidos: Fox Soccer Plus, fuboTV, FOX One

Al Nassr vs Al Shabab: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Al Nassr es favorito a ganar el partido ante Al Shabab por la fecha 16 de la Liga Profesional Saudí 2025-26.

Casas de ApuestasAl NassrEmpateAl Shabab
Betsson 1.24 6.309.00
Betano1.265.708.50
Bet3651.225.508.50
1XBET1.256.307.12
Coolbet1.246.5011.00
Doradobet1.276.008.50

Al Nassr vs Al Shabab: alineaciones posibles

  • Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi, Nawaf Boushal, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan, Ayman Yahya, Marcelo Brozovic, Abdul Al-Khaibari, Ângelo Gabriel, Kingsley Coman, João Félix, Cristiano Ronaldo.
  • Al Shabab: Marcelo Grohe, Moha Al-Thani, Wesley Hoedt, Josh Brownhill, Saad Balobaid, Unai Hernández, Vincent Sierro, Yacine Adli, Hammam Al-Hammami, Yannick Carrasco, Carlos Júnior.

Al Nassr: últimos 5 partidos

  • Al Hilal 3-1 Al Nassr
  • Al Nassr 1-2 Al Qadisiyah
  • Al Ahli 3-2 Al Nassr
  • Al Ettifaq 2-2 Al Nassr
  • Al Nassr 3-0 Al Okhdood

Al Shabab: últimos 5 partidos

  • Al Shabab 3-2 Neom SC
  • Al Taawoun 2-0 Al Shabab
  • Al Fateh 2-0 Al Shabab
  • Al Shabab 2-3 Al Qadisiyah
  • Al Ittihad 2-0 Al Shabab

¿Dónde jugarán Al Nassr vs Al Shabab?

El Estadio Al-Awwal Park, ubicado en Riyadh, Arabia Saudita será el recinto principal para el partidazo entre Al Nassr vs Al Shabab por la Liga Profesional Saudí 2025-26. Aquel escenario puede recibir un aproximado de 25.000 hinchas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

