0
EN VIVO
Real Madrid vs Albacete por la Copa del Rey
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata
Partido de Real Madrid vs Albacete se juega con neblina por Copa del Rey. | Foto: América TV

Ni en la Liga 1: partido de Real Madrid vs Albacete no se logra ver por fuerte neblina - VIDEO

Partido complicado en el Real Madrid vs Albacete por la fuerte neblina que se vive en el estadio Carlos Belmonte por octavos de final de la Copa del Rey.

Diego Medina
Te puede interesar

  1. Alianza Lima vs. Unión EN VIVO por Disney Plus: transmisión del partido