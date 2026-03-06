Paolella, DT de Los Chankas, fue contundente sobre Universitario de Javier Rabanal: "No juegan..."

Universitario de Deportes fue destacado durante los últimos años por ser un equipo posesivo y bastante ofensivo, pero esto cambió con la llegada de Javier Rabanal. El técnico español arribó a cambiar las cosas en la casa 'crema' y esto también lo saben sus rivales. El DT Walter Paolella no se midió y señaló el estilo de juego del estrategia y lo comparó con Jorge Fossati.

Los Chankas está en la lucha por lo primero lugares, por lo que su partido ante Universitario de Deportes es sumamente importante para no perderse en la lucha del título. En medio de ello, Walter Paolella, DT del equipo de Andahuaylas, no dudó en referirse al estilo de juego de Javier Rabanal, que llegó en reemplazo de Jorge Fossati.

DT de Los Chankas dio dura opinión sobre Javier Rabanl

En la previa del encuentro entre Los Chankas vs Universitario, Walter Paolella no se guardó nada y ofreció una tajante opinión sobre el 'Nono', quien llevó a la 'U' al tricampeonato y dejó su nombre en lo más alto. En la temporada pasada, los 'cremas' terminó invicto y era uno de los equipos más difíciles con lo que se podía seguir sumando puntos.

A poco de llevarse a cabo el partidos entre ambas escuadras, Paolella se refirió al encuentro con Universitario de Deportes, equipo que tiene nuevos futbolistas y también un renovado comando técnico.

"Tienen un planteamiento parecido, no juegan igual por lo que yo veo, pero sí posicionalmente están parados igual. La de Fossati era extremadamente peligrosa y el anterior técnico a Fossati también y esta es igual. Si bien ahora verlos tantos partidos jugar de la misma forma, un poco a los técnicos nos ayuda porque ya sabemos por dónde te pueden atacar y después lo que sacan la diferencia es la individualidad", expresó Walter Paolella en el programa 'Modo fútbol'.

El partido entre Los Chankas vs Universitario se jugará este domingo 8 de marzo desde las 15:30 horas y se podrá sintonizar a través de la señal de L1 MAX. Los dos equipos tienen la misma cantidad de puntos (11) y una victoria de cualquier podría marcar la distancia.

