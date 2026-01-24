Boca Juniors vs Deportivo Riestra EN VIVO: horarios, dónde ver, pronósticos y alineaciones

Empezó la competición en Argentina y Boca Juniors volverá al campo de césped a encontrarse con sus hinchas en un partido lleno de emociones y que podrían iniciar con el pie derecho. El Xeneize se enfrentará a Deportivo Riestra en el inicio del Torneo Apertura 2026. Sigue todas las incidencias del encuentro, alineaciones, pronóstico y mucho más.

Boca Juniors vs. Olimpia: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Marchesín; Barinaga, Blanco, Costa, Di Lollo, Paredes, Herrera, Belmonte; Velasco, Zeballos y Janson.

Marchesín; Barinaga, Blanco, Costa, Di Lollo, Paredes, Herrera, Belmonte; Velasco, Zeballos y Janson. Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez, Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Antony Alonso, Jonathan Herrera y Alexander Díaz

Este será el inicio del Torneo Apertura 2026 tanto para Boca Juniors como para Deportivo Riestra. Para la primera fecha, el 'Xeneize' jugará de local y estará a cargo del árbitro Sebastián Zunino.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs. Deportivo Riestra?

Boca Juniors tiene programado realizar su primer partido el domingo 25 de enero en La Bombonbera ante Deportivo Riestra. Leandro Paredes volverá a ser la estrella del equipo y el encargado en liderar el plantel a la victoria.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Deportivo Riestra?

El partido de Boca Juniors vs. Olimpia se podrá ver EN VIVO ONLINE a través de la señal de TNT Sports en Argentina. También se puede seguir el minuto a minuto a través de Cablevisión Flow, Directv GO, TNT GO o desde Telecentro Play. Recuerda que en Diario Líbero tiene una cobertura especial del debut del 'Xeneize'.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Deportivo Riestra?

Puedes seguir el partido entre Boca Juniors vs Deportivo Riestra desde cualquier parte del mundo. A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países. Disfruta del inicio de la temporada de la liga argentina sin interrupciones.

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Paraguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

México: 15:30 horas

Boca Juniors vs Deportivo Riestra: pronósticos y cuánto pagan las casas de apuestas

En la previa del partido entre Boca Juniors vs Deportivo Riestra, el favorito a llevarse la victoria es el elenco local. Revisa a continuación las cifras que tienen las casas de apuestas más conocidas.

Casa de apuestas Boca Juniors Empate Deportivo Riestra Betsson 1.58 3.65 6.70 Betano 1.62 3.80 6.80 Bet365 1.56 3.50 7.00 1XBet 1.58 3.56 6.51

¿Dónde juega Boca Juniors vs Deportivo Riestra?

El esperado enfrentamiento entre Boca Juniors vs. Deportivo Riestra se estará disputando en el Estadio Alberto J. Armando. Este recinto tiene una capacidad de albergar a más de 57 mil espectadores.