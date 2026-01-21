- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Slavia Praga
- Peñarol vs Colo Colo
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de Champions League
- Liga Peruana de Vóley
¿Cuánto ganará Alianza Lima si se concreta el fichaje de Kevin Serna a Boca Juniors?
Alianza Lima se quedó con un porcentaje del pase de Kevin Serna, por lo que le llegará una fuerte suma de dinero si Fluminense lo vende a Boca Juniors.
Uno de los mayores talentos que ha pasado por Alianza Lima en los últimos años, sin duda alguna, es Kevin Serna. El delantero actualmente juega para Fluminense de Brasil y despertó el interés de uno de los gigantes continentales como lo es Boca Juniors, quien ya hizo su primera oferta por el futbolista de la selección de Colombia. Ante ello, se reveló cuánto dinero recibirán los blanquiazules por la transferencia del jugador, ya que todavía conserva un porcentaje de su pase.
Durante el 2023, el ex ADT llegó a Matute y destacó a lo largo del Torneo Apertura y Copa Libertadores de aquel año. Por ello, el 'Flu' lo contrató esa misma campaña y ahí ha brillado en varias ocasiones, llegando a jugar el Mundial de Clubes y siendo convocado por su país para amistosos previos a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA. Todo este gran rendimiento ha provocado que el 'Xeneize' ofrezca 5 millones de dólares por hacerse con sus servicios.
Según informó el periodista César Luis Merlo mediante su cuenta oficial de 'X', Fluminense ya hizo una oferta formal a Boca Juniors por Kevin Serna y su representante, Narciso Algamis, llegará en las próximas horas a Brasil para reunirse con el club dueño de su ficha. Se espera que en las próximas horas se resuelva el futuro del ex Alianza Lima, quien interesa mucho al 'Xeneize'.
¿Cuánto dinero recibirá Alianza Lima por Kevin Serna?
Alianza Lima se quedó con el 30% del pase de Kevin Serna para una futura venta, por lo que para calcular cuando recibirá con la transferencia a Boca Juniors solo hace falta usar la matemática. El 30% de 5 millones de dólares es 1.5 millones de dólares, por lo que ese será el monto de dinero que obtendrán los blanquiazules si se concreta el rumorado fichaje.
Kevin Serna en Alianza Lima.
¿En qué clubes ha jugado Kevin Serna?
Estos son los clubes en los que ha jugado Kevin Serna:
- Madero (Colombia)
- Perafita (Portugal)
- Serzedo (Portugal)
- Luqueño (Paraguay)
- Los Chankas
- ADT
- Alianza Lima
- Fluminense (Brasil)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90