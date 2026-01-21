Prensa de Argentina reaccionó ante interés de Boca Juniors en futbolista peruano

En las últimas horas una noticia ha causado sensación en el mundo Boca Juniors, ya que el club argentino está interesado en un futbolista peruano con paso por Alianza Lima. Este elemento actualmente viene destacando en el extranjero y por ello llamó la atención del 'Xeneize', motivo por el cual la prensa de Argentina no dudó en reaccionar inmediatamente.

Nos referimos a Kevin Serna, delantero nacido en Colombia y nacionalizado peruano que actualmente se encuentra jugando en Fluminense de Brasil. Los hinchas del cuadro azul y oro están al tanto de esta posible contratación y han reaccionado totalmente maravillados, a tal punto que el conocido diario Olé le dedicó unas líneas al exdelantero blanquiazul.

"Ahora, entre los últimos jugadores que fueron propuestos y trascendieron desde Boca Predio, aparecieron Andrés Vombergar, Ángel Romero y el colombiano Kevin Serna", indicó el mencionado medio de comunicación durante su portal web. De esta forma, cada vez es más probable que Boca Juniors termine haciéndose con los servicios del ex Alianza Lima.

Kevin Serna puede llegar a Boca Juniors.

Alianza Lima recibirá dinero por transferencia de Kevin Serna

En caso Fluminense venda a Kevin Serna, ya sea a Boca Juniors o cualquier otro club, Alianza Lima recibirá una buena tajada del dinero debido a que se quedó con un 30% del pase. Eso indica el contrato que hicieron los blanquiazules con el 'Flu' y por ello deberá respetarse. De momento no hay un posible monto entre el cuadro brasileño y argentino, por lo que no se sabe cuánto recibirían los íntimos.

¿Kevin Serna puede jugar para la selección peruana?

La respuesta simple es no, ya que no cumplió con el tiempo, requerido por la FIFA, viviendo en el Perú. Cuando sale de Matute para irse a Brasil se termina la posibilidad de que juegue para la selección peruana, pese a que tenga nuestra nacionalidad. Además, ya ha defendido la camiseta de Colombia en dos partidos amistosos; no obstante, al no haber sido duelos oficiales aún tiene la chance de vestir la Blanquirroja solo si es que vuelve a la Liga 1 y se mantiene acá cuatro años seguidos, algo que parece prácticamente imposible.