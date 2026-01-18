Canal que se emite por Movistar confirmó que transmitirá la Liga 1 2026: "Para todo el Perú"

La Liga 1 2026 iniciará en los últimos días de enero y crece la expectativa por ver a los equipos, que se reforzaron con destacados talentos nacionales e internacionales. Además, otra de las dudas que tienen los hinchas es sobre la transmisión de los partidos.

L1 MAX confirmó que transmitirá en vivo todos los partidos de la Liga 1. En la emisión de la 'Tarde Cajacha', donde FC Cajamarca presentó a sus jugadores, Nativa informó que van a transmitir un partido del campeonato peruano a nivel nacional.

"Anunciamos que un partido de la Liga 1 va a ir gratis, totalmente gratis para todo el Perú por Nativa", señalaron. Como se recuerda, este canal es de señal abierta.

¿Cómo ver Nativa por Movistar TV?

Nativa también se emite por Movistar TV. Se encuentra en el canal 36 (SD) y 736 (HD). En Movistar Play (plataforma exclusiva para los clientes de Movistar) también puedes sintonizar el canal nacional.

¿Cómo sintonizar Nativa TV?

Nativa se emite por Movistar (36 SD y 736 HD), Claro (31 SD y 516 HD), Best Cable (15) y señal abierta (18.1). Además, puedes acceder a sus contenidos en vivo por sus plataformas digitales como Facebook, YouTube y su página web.