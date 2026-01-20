0

Su ídolo es Paolo Guerrero, jugó con André Carrillo y ahora sería refuerzo de Boca Juniors

El futbolista adora al goleador de la Selección Peruana y ha mostrado su calidad junto a André Carrillo, ahora está a punto de mudarse a Argentina.

Fabian Vega
Futbolista estaría cerca de ser refuerzo de Boca Juniors
Una noticia en el mercado de fichajes ha remecido a toda Argentina. Un crack conocido por muchos en Sudamérica estaría cerca de ser anunciado como refuerzo de Boca Juniors. El mismo futbolista anteriormente confesó su admiración y respeto por Paolo Guerrero, hasta lo calificó como 'ídolo', además viene de compartir equipo con André Carrillo en la temporada 2025.

Ex Alianza Lima podría reforzar a Boca Juniors esta temporada

El periodista argentino Germán García confirmó que Ángel Romero fue ofrecido a Boca Juniors y es del gusto de Román Riquelmente, el paraguayo viene de quedar libre tras disputar el año pasado con la camiseta del Corinthians de Brasil. A pesar de jugar varias temporadas en el 'Mengao', el atacante no acordó una renovación y ahora vestiría nueva camiseta.

Ángel Romero jugaría en Boca Juniors | Vía Germán García

Hasta un equipo peruano hubiera podido ofertar por él. Sin embargo, no sería nada fácil contratarlo porque tiene pretensiones económicas altas. Con 33 años aún tiene toda la capacidad de mostrar su mejor nivel, justamente en el equipo argentino se vienen reforzando para pelear por la Copa Libertadores. Si llega gratis, mucho mejor aún.

Trayectoria de Ángel Romero

Ángel Romero debutó en Cerro Porteño antes de convertirse en ídolo y máximo goleador extranjero histórico del Corinthians en dos etapas. También destacó en San Lorenzo de Argentina junto a su hermano y tuvo un paso por el Cruz Azul de México. Ahora podría volver a Argentina, pero para jugar en el Xeneize como ya lo hizo su hermano.

Su ídolo es Paolo Guerrero

Sabe lo que significa el peruano en Corinthians, hasta sabe que fue campeón del mundo. Por esto y muchas cosas más lo admira, hasta en entrevistas públicas lo ha confesado. Paolo Guerrero también lo conoce, son amigos. Si se concreta su fichaje, no hay duda que lo llamará para felicitarlo.

