Refuerzo extranjero de Alianza Lima podría perderse la Noche Blanquiazul por lesión

Se prenden las alarmas en Alianza Lima por la lesión de un futbolista importante de la plantilla. Esto lo llevó a perderse casi los tres partidos ante Independiente, Unión y Colo Colo en Uruguay. Casi porque si sumó minutos, pero terminó siendo reemplazo por una acción que lo llevó a sentirse en riesgo. Se trata de Fernando Gaibor, uno de los capitanes del equipo.

Según lo que reveló la periodista Fernanda Huapaya, el futbolista Fernando Gaibor sigue en recuperación tras la molestia muscular que sufrió ante Independiente en la Serie Río de la Plata. Es por eso que, hasta el momento, su presencia en la Noche Blanquiazul está en duda. A pesa de ser el partido de presentación, si no está al 100% no lo van a arriesgar.

Fernando Gaibor podría perderse la Noche Blanquiazul | Fernanda Huapaya

El volante ecuatoriano fue una las figuras que tuvo Alianza Lima en la temporada 2025, es por eso que se convirtió en uno de los jugadores fijos para esta nueva temporada. El ex Emelec es del gusto de Pablo Guede, así que espera su recuperación para ver si termina volviendo al once titular. Por ahora el futbolista no ha dado alguna entrevista para comentar sobre su estado.

Su reemplazo en Alianza Lima

Nadie se lo esperaba, simplemente fue idea de Pablo Guede. El DT blanquiazul utilizó a Gianfraco Chávez, defensa central, en la posición de Fernando Gaibor y no lo hizo nada mal. El mismo ex Cristal confesó que apenas entrenó esta nueva posición en los últimos días, además de decir que fue la pretemporada más dura de su carrera.

Noche Blanquiazul ante Inter Miami

Alianza Lima entrenará esta semana para afrontar su noche de presentación ante el Inter Miami, equipo de Lionel Messi. El partido está programado para el sábado 24 de enero a las 8:00 PM (hora peruana). Durante la semana el DT terminará por decidir a los convocados y el once titular.