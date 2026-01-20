Se fue de Alianza Lima y ahora Boca Juniors lo quiere como flamante refuerzo para 2026

Un exjugador de Alianza Lima podría vestir los colores de Boca Juniors. Parece que si trabajo en Matute terminó dando frutos, pues se fue al extranjero y ahora podría terminar mudándose a Argentina. En el país campeón del mundo ya vienen hablando del jugador en las últimas horas, pero hasta el momento no hay información oficial de parte del club.

Se trata del colombiano Kevin Serna. El extremo destacó en Alianza Lima y terminó siendo comprado por Fluminense. Ahora podría dejar el equipo brasileño si se concreta el interés de Boca Juniors. Distintos medios argentinos están comentando sobre el ofrecimiento del jugador. Saben que ha destacado internacionalmente y hasta ha sido convocado a la Selección Colombiana.

Kevin Serna podría ser refuerzo de Boca Juniors de Argentina

Esto es algo que beneficiaría directamente a Alianza Lima, pues el club blanquiazul se quedó con el 30% de su carta pase. Eso quiere decir que si Fluminense lo vende, probablemente en Matute reciban un millonario monto por la transferencia. Ahora mismo Boca Juniors no tendría problemas en comprar al jugador, que está siendo cotizado en 5.5 millones de dólares.

El ascenso de Kevin Serna

De jugar en ADT de Tarma a pasar a Alianza Lima, para lugar jugar en la mejor liga de Sudamérica. Kevin Serna es muy querido en Fluminense, pues ha destacado tras acumular goles y asistencias. La temporada 2025 la cerró con un total de 13 goles y 8 asistencias. Por esta razón los hinchas de Boca Juniors se ilusionan con su llegada.

Agradecimiento a Alianza Lima

El mismo colombiano confesó que está muy agradecido de llegar a Alianza Lima. Aunque no fue campeón, sabe que su llegada fue clave para que pueda fichar por Fluminense. Esto no hubiera sido posible si no jugaba en la Copa Libertadores, aquella campaña en 2024 humilló a los del 'Flu', tanto de local como visitante. Veremos si termina dando el salto al equipo argentino.