¿A Alianza Lima? Juan Pablo Goicochea cerca de volver a la Liga 1 este 2026

Qué mal la está pasando Juan Pablo Goicochea en el inicio de este 2026. Todo indica que este año no seguirá jugando con su equipo en Argentina. La última vez que vimos al delantero fue en el amistoso que sostuvo la Selección Peruana ante Bolivia en Chile. Demostró estar en buen nivel, pero no está considerado dentro de su club. Ahora hay detalles de su futuro.

"El futuro de Juan Pablo Goicochea sigue sin definirse. Este año se le vence el contrato y todo apunta a que no continuará en Platense, que busca al menos obtener algún beneficio por haber adquirido parte de su pase, ya sea mediante un préstamo o una transferencia. Hasta ahora, no se ha logrado cerrar ninguna negociación", comentó el periodista Franz Tamayo.

Vía Franz Tamayo

Si no puede mantenerse en Platense es muy difícil que pueda conseguir otro equipo en Argentina. Su agente deberá trabajar para encontrar un club donde tenga continuidad. Si bien podría ser Portugal, muchos peruanos jóvenes llegan a esa liga, también está la opción de que vuelva a ganar rodaje en la Liga 1. ¿Alianza Lima? Por ahora nada está dicho.

¿Goicochea a Alianza Lima?

En Alianza Lima no han dado por cerrado el plantel para la temporada 2026, pero es muy poco probable que se fijen en su canterano. Si es ofrecido puede que sea evaluado, pero debe saber que tendrá que pelear por el puesto con Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos. Sería una gran opción para el ataque, pero su prioridad este momento es tener continuidad.

Los últimos datos de Juan Pablo Goicochea

El delantero de 21 años llegó a Platense de Argentina a inicios del 2024, pero no pudo ganarse un lugar en el primer equipo. Se desempeñaba en la reserva del club, aunque llegó a sumar minutos y tuvo su debut en la Liga Argentina. No pudo anotar muchos goles, pero aún está en la edad perfecta para reactivar su carrera. Todo dependerá del equipo donde juegue.