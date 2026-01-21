- Hoy:
Sorpresivo: Alianza Lima puede dar el golpe y analiza fichar a 2 jugadores de Olimpia
¡Atención! Alianza Lima tiene en carpeta a 2 destacados jugadores de Olimpia de Paraguay para ocupar el séptimo cupo de extranjeros esta temporada. ¿Quiénes son?
Alianza Lima afina detalles para el amistoso internacional de este sábado 24 de enero con Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio de Matute, previo al inicio de la Liga 1 2026. Sin embargo, paralelamente la directiva ya trabaja en la llegada del último fichaje extranjero para la presente temporada. Durante las últimas horas se conocieron varios nombres, y ahora hay nuevas novedades con 2 futbolistas de Olimpia de Paraguay.
PUEDES VER: Se confirmó que Alianza Lima enfrentará a LDU en destacado partido internacional en Matute
Alianza Lima analiza a 2 jugadores de Olimpia para el séptimo fichaje extranjero
Nos referimos a los mediocampistas Richard Ortiz y Rodrigo Pérez. Según contó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, ambos integrantes del 'Decano' se encuentran en carpeta del cuadro grone, por lo que son evaluados por el área deportiva del club.
"En información en conjunto con Adriano Savalli se pudo saber que Alianza Lima ha consultado a Olimpia por Richard Ortiz y Rodrigo Pérez. Por ahora no existe ninguna oferta formal. Son opciones. Además, Agustín Álvarez sigue siendo del gusto íntimo", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Rodrigo Pérez y Richard Ortiz en órbita de Alianza Lima este 2026/Foto: Adriano Savalli
En la actualidad, Ortiz es de los jugadores más experimentados del 'Franjeado', además, en su palmarés tiene varios campeonatos ganados por el Torneo Apertura, Clausura, Supercopa de Paraguay y Copa de Paraguay. Por su parte, el 2025, disputó oficialmente 43 cotejos, de los cuales marcó 4 anotaciones.
De otro lado, Pérez de 29 años no es titular, pero logró alternar en varios compromisos con Olimpia entre la Copa de Primera y Copa Paraguay, precisamente en un total de 9 encuentros.
