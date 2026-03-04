Pedro García explota contra Maxloren Castro y revela su futuro: "Autuori no anda con chiquitas"

Sporting Cristal es uno de los clubes que no la pasa nada bien en la temporada 2026. En medio de esta crisis de resultados, un video de Maxloren Castro y Jair Moretti se filtró en redes sociales, el cual generó que ambos jugadores queden fuera del choque ante Carabobo en Venezuela por Copa Libertadores.

Bajo este panorama, el periodista Pedro García tomó la palabra en el programa "Doble Punta", en el que no solo hizo énfasis en la actitud de Maxloren Castro, sino en cómo se debe sentir Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, luego de respaldar a su actual plantel para competir a lo largo del año.

En palabras del conductor, el futbolista está desenfocado del verdadero objetivo que tienen los 'rimenses' en este 2026. Eso, puede conllevar a que el comando técnico determine tajantemente que Maxloren Castro no vuelva a jugar con camiseta celeste en la Liga 1 y Copa Libertadores. Ya se verá qué le depara al atacante de 18 años que ha quedado fuera del vital encuentro en Venezuela.

"Autuori se debe sentir un hu… que Maxloren, que no ha ganado nada en el fútbol, quiere ca… en estas instancias. Cuando está respaldado, deja como hu… a Autuori y Uribe. Está desenfocado. Bien bajado del avión. Cristal tiene que ciertos aspectos tratarlos con dureza. Autuori está perdiendo vida intentando que su equipo comience a ganar. En esa búsqueda de efectividad, un muchacho cree que son tricampeones. Te pongo la firma ahorita, no sé si Maxloren vuelva a jugar en Cristal. Autuori no anda con chiquitas. Seguramente Maxloren no vuelve a jugar", manifestó Pedro García.

(VIDEO: Doble Punta)

De momento, Sporting Cristal viene investigando todo lo acontecido respecto a sus jóvenes futbolistas. Sabe que ambos tienen contrato con la institución celeste, por lo que próximamente se tomarán medidas disciplinarias por lo difundido en redes sociales.

Sporting Cristal en crisis durante el 2026

Pese a que tiene la posibilidad de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el equipo de Sporting Cristal no la pasa nada bien en la Liga 1, en el que solo han sumado cinco puntos y registran un solo triunfo en todo el año. Mal inicio de los de Autuori que ahora deberán recobrar la confianza en la llave internacional.