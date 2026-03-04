0

Rebagliati revela el jugador de Sporting Cristal que puede ser la gran novedad en el once de Autuori

Sporting Cristal tendrá que hacer modificaciones en su alineación ante Carabobo debido a las bajas que presenta el primer equipo 'rimense'.

Diego Medina
Diego Rebagliati se refiere a la gran novedad en el once de Sporting Cristal.
Diego Rebagliati se refiere a la gran novedad en el once de Sporting Cristal. | Foto: Al Ángulo | Sporting Cristal
COMPARTIR

Sporting Cristal está listo para su partido ante Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, el elenco celeste presenta ciertas bajas para este choque en Venezuela. Una de las grandes ausencias será Santiago González, por lo que genera la incógnita de qué jugador puede estar en la oncena de Autuori.

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO ONLINE por ESPN.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por ESPN: a qué hora juega y dónde ver la Libertadores

En el programa "Al Ángulo", Diego Rebagliati tomó la palabra ante este panorama que vive el cuadro 'rimense' y dejó en claro que un jugador puede ser la gran novedad en la alineación de los 'bajopontinos'. Se trata de Leandro Sosa, un futbolista que ha venido destacando jornada a jornada y que se perfila a ser titular.

De hecho, lanzan la posibilidad de que el futbolista pueda ser un falso extremo para Cristal en este choque ante Venezuela, pero que tiene altas probabilidades para estar en el once titular ante las ausencias que presentan los de Autuori en este choque clave de la Fase 3 de Copa Libertadores.

"¿Cómo va a formar Cristal sin Santi González? Puede poner a Sosa más adelante y jugar con doble lateral. 'Canchita' o Santana. El 4-3-3 Autuori no lo toca. Sosa de extremo no lo usa mucho tiempo. ¿Sosa uno de los que mejor viene jugando en Cristal? Probablemente sea titular. El otro día salvó una pelota en Huancayo", manifestó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Al Ángulo)

De esta manera, Sporting Cristal confía en todo su elenco que viajó a Valencia, Venezuela, en busca de un buen resultado que le llene de confianza para lo que será el compromiso de vuelta en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. Recordemos, que los 'rimenses' deben superar esta llave para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el cual permitirá que se una a los otros clubes nacionales como Universitario y Cusco FC.

Posible alineación de Sporting Cristal vs Carabobo

Este es el once tentativo de Sporting Cristal ante Carabobo: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Gabriel Santana, Irven Ávila y Felipe Vizeu.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Oficial: Selección Peruana presentó lista de convocados sin jugadores de Alianza y Universitario

  2. Universitario confirma partido ante César Vallejo con Sekou Gassama: fecha, hora y dónde ver

  3. Conar publicó audios del partido entre Alianza Lima vs UTC por la Liga 1: “Me apuré”

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano