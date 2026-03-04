- Hoy:
Rebagliati revela el jugador de Sporting Cristal que puede ser la gran novedad en el once de Autuori
Sporting Cristal tendrá que hacer modificaciones en su alineación ante Carabobo debido a las bajas que presenta el primer equipo 'rimense'.
Sporting Cristal está listo para su partido ante Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, el elenco celeste presenta ciertas bajas para este choque en Venezuela. Una de las grandes ausencias será Santiago González, por lo que genera la incógnita de qué jugador puede estar en la oncena de Autuori.
En el programa "Al Ángulo", Diego Rebagliati tomó la palabra ante este panorama que vive el cuadro 'rimense' y dejó en claro que un jugador puede ser la gran novedad en la alineación de los 'bajopontinos'. Se trata de Leandro Sosa, un futbolista que ha venido destacando jornada a jornada y que se perfila a ser titular.
De hecho, lanzan la posibilidad de que el futbolista pueda ser un falso extremo para Cristal en este choque ante Venezuela, pero que tiene altas probabilidades para estar en el once titular ante las ausencias que presentan los de Autuori en este choque clave de la Fase 3 de Copa Libertadores.
"¿Cómo va a formar Cristal sin Santi González? Puede poner a Sosa más adelante y jugar con doble lateral. 'Canchita' o Santana. El 4-3-3 Autuori no lo toca. Sosa de extremo no lo usa mucho tiempo. ¿Sosa uno de los que mejor viene jugando en Cristal? Probablemente sea titular. El otro día salvó una pelota en Huancayo", manifestó Diego Rebagliati.
(VIDEO: Al Ángulo)
De esta manera, Sporting Cristal confía en todo su elenco que viajó a Valencia, Venezuela, en busca de un buen resultado que le llene de confianza para lo que será el compromiso de vuelta en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. Recordemos, que los 'rimenses' deben superar esta llave para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el cual permitirá que se una a los otros clubes nacionales como Universitario y Cusco FC.
Posible alineación de Sporting Cristal vs Carabobo
Este es el once tentativo de Sporting Cristal ante Carabobo: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Gabriel Santana, Irven Ávila y Felipe Vizeu.
