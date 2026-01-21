- Hoy:
Mascherano, DT de Inter Miami, dio impactante calificativo al plantel de Alianza: "Jugadores de..."
El técnico de Inter Miami, Javier Mascherano, sorprendió al dar una enigmática opinión sobre los jugadores de Alianza Lima a solo unos días de la Noche Blanquiazul 2026.
Alianza Lima ya prepara su último amistoso de pretemporada donde enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026. Este evento será la presentación oficial del equipo y nos dejará ver la idea de Pablo Guede para afrontar la Liga 1. Javier Mascherano, técnico del cuadro americano habló a solo días del partido en Matute.
Javier Mascherano, DT de Inter Miami, dio impactante calificativo al plantel de Alianza Lima
Inter Miami afronta sus últimos entrenamientos en Estados Unidos antes de iniciar su gira por Sudamérica, donde su primer rival será Alianza Lima. Precisamente, ante la cercanía del encuentro, el DT Javier Mascherano brindó una conferencia de prensa y fue consultado sobre su opinión acerca del club blanquiazul.
Ante las cámaras de 'Jax Latin Media', Mascherano señaló que ya han estudiado el esquema de juego que los 'íntimos' ha mostrado en sus partidos de pretemporada. Además, destacó el nivel del plantel y la grandeza del club, catalogándolo como uno de los "más importantes de Sudamérica".
Video: Jax Latin Media
"Hemos estado viendo los partidos de Alianza Lima en su pretemporada ante Independiente, Unión y Colo Colo. Tienen un entrenador nuevo que conocemos como Pablo Guede y jugadores de jerarquía. Alianza Lima es un equipo muy importante no solo en Perú, sino también en Sudamérica", señaló el estratega argentino.
Del mismo modo, el recordado futbolista resaltó la relevancia de todos sus amistosos pactados en su pretemporada, señalando que serán de gran importancia, ya que se tratan de equipos que destacan en los torneos de Conmebol.
"Para nosotros no es solo Alianza Lima, sino también enfrentar a Atlético Nacional y Barcelona de Ecuador, que son equipos que compiten en Copa Libertadores y Sudamericana y es importantes para nuestra preparación", indicó.
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Inter Miami?
El amistoso internacional entre Alianza Lima vs Inter Miami será válido por la Noche Blanquiazul 2026, donde se hará la presentación oficial de los 'íntimos. Este partido está programado a disputarse el próximo 24 de enero a las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.
