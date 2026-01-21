Alianza Lima quiere romper el mercado y evalúa a cuatro extranjeros para su último fichaje

Alianza Lima terminó su participación en la Serie Río de la Plata, donde solo pudo conseguir una victoria. Su estadía en Uruguay permitió que Pablo Guede se decida por la incorporación de un volante para reforzar una de las posiciones donde el equipo ha mostrado mayor falencia. En ese contexto, se conoció que la dirección deportiva ya maneja hasta cuatro opciones para concretar su último fichaje.

Alianza Lima evalúa a cuatro extranjeros para su último fichaje

En los últimos días se informó que Alianza Lima buscaban un nuevo volante mixto y realizar su último fichaje para el inicio de la temporada. Esto luego de que el técnico viera que es una de las posiciones donde han sufrido en la pretemporada.

Al respecto, durante la emisión del programa 'Mano a Mano', del programa de YouTube 'Denganche', el periodista deportivo Gabriel Pacheco reveló que la directiva maneja hasta cuatro opciones en carpeta para esta posición, entre los que destaca nombres como Agustín Álvarez y Leonai Souza, quienes fueron voceados en Universitario.

Video: Denganche

"Tengo algunos nombres que han sido ofrecidos a Alianza para el puesto de '6'. Son Franco Catarozzi, Agustín Álvarez Wallace, Gonzalo Freitas y Leonai Souza. Son tres uruguayos y un brasileño. Es probable que el elegido sea de nacionalidad uruguaya. Por ahora, me dicen que Pablo Guede sigue evaluando".

Pacheco señaló que las principal opción que es el último refuerzo sea uruguayo, por lo que las tres primeras opciones tiene mayor posibilidades de terminar como jugadores blanquiazules. No obstante, cabe señalar que el mercado de fichajes es muy cambiante y puede dar un giro de la noche a la mañana.

¿Quiénes son Franco Catarozzi, Agustín Álvarez, Gonzalo Freitas y Leoani Souza, volantes que interesan en Alianza Lima?

Franco Catarozzi es un volante uruguayo de 25 años que se desempeña principalmente como pivote defensivo y actualmente se encuentra sin equipo tras su salida de Liverpool FC de su país. En la última temporada jugó solo 15 partidos y logró marcar un gol. Además, ha sido internacional con la selección de Uruguay en 2024.

Por su parte, Agustín Álvarez tuvo un aceptable paso por Unión La Calera de Chile, donde marcó 3 goles en 13 partidos. El uruguayo de 24 años no es considerado en Montevideo City Torque para la temporada y ya reveló su deseo de convertirse en blanquiazul.

Alianza Lima evalúa a cuatro volantes para reforzar su mediocentro antes del inicio de la Liga 1.

Gonzalo Freitas es otras de las opciones que maneja la directiva para reforzar su mediocampo. El volante de 34 años se encuentra sin club luego de no renovar con Goias de Brasil, donde jugó 30 partidos en la última temporada y fue considerado una pieza clave del equipo. Es una de las opciones con mejor presente. También destacas su pasado en Peñarol.

La lista culmina con Leonai Souza, un nombre que estuvo vinculado con Universitario en este mercado. El brasileño de 30 años afrontará su último año de contrato con Barcelona SC de Ecuador, donde es considerado un habitual en el centro del campo. En la última temporada jugó 30 partidos y dio 2 asistencias.