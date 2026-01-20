Pablo Guede tomó una drástica decisión con Renzo Garcés tras rendimiento en Alianza Lima

Tras dos derrotas consecutivas, Alianza Lima se despidió de la Serie Río de La Plata con un triunfo 3-2 sobre Colo Colo en Montevideo. Ahora los íntimos quedaron listos para la Noche Blanquiazul ante Inter Miami de Lionel Messi y para el posterior inicio de la Liga 1 2026. En ese sentido, el DT Pablo Guede tomó una fuerte decisión respecto al futuro de Renzo Garcés en el plantel, esto luego de evaluar su rendimiento.

Como sabemos, el hombre de la selección peruana es uno de los centrales titulares que tiene el club victoriano, junto al experimentado Carlos Zambrano, y resulta algo impensado ver a otro elemento ocupar su posición, salvo sea por lesión o suspensión. Bajo esa premisa, Líbero pudo conocer que el entrenador argentino quiso probar al defensor nacional en otra posición para buscar explotar sus características; sin embargo, no funcionó.

Resulta que Pablo Guede planeó usar a Renzo Garcés como ancla dentro del campo, pero dado su rendimiento en la Serie Río de La Plata con Alianza Lima seguirá siendo parte de la defensa junto al 'Káiser'. De esta forma, los blanquiazules van afinando todos los detalles para el equipo principal que tendrá a lo largo de la temporada, con la Liga 1 y Copa Libertadores en juego.

Renzo Garcés renovó hace poco hasta el 2028.

Asimismo, en lugar del mencionado central, quien jugará de volante será Gianfranco Chávez. El ex Sporting Cristal ya tiene el chip para estar en el mediocampo y ante Inter Miami podría sorprender apareciendo en dicha posición. Si es que rinde de la manera esperada, hay grandes probabilidades de que lo veamos en esa zona el resto del año, tal como lo hizo Erick Noriega el pasado 2025.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami este sábado 24 de enero por la Noche Blanquiazul, en el Estadio Alejandro Villanueva y desde las 20.00 horas de Perú. Además, la transmisión del emocionante compromiso con Lionel Messi será mediante la señal de Latina para todo el país, y también te brindaremos el minuto a minuto totalmente gratis en el diario Líbero.