Sporting Cristal busca romper el mercado con el fichaje de extremo peruano de 1 millón de euros

Sporting Cristal se reforzó en el mercado de pases 2026 con jugadores extranjeros, sin embargo, la prioridad sigue siendo la de un nuevo arquero tras la lesión de Alejandro Duarte, y ahora los hinchas quedaron atónitos al revelarse que en tienda celeste se analiza la llegada de un habilidoso extremo peruano. ¿De quién se trata?

Sporting Cristal analiza el fichaje de un extremo peruano para este 2026

Según pudo conocer Líbero en su edición impresa, Bryan Reyna fue ofrecido al cuadro del Rímac, de manera que, el área deportiva analiza la contratación del 'Picante' para tener competencia en el ataque con Santiago Gonzalez y Cristian Benavente, además considerando la posible salida del futbolista Maxloren Castro, quien viene siendo pretendido por equipos del extranjero.

Hay que recordar que, el futbolista de 27 años pidió no ser tomado en cuenta por su actual club, Belgrano de Córdoba, a fin de sumar mayores minutos esta temporada, y hoy en día Reyna está con mucha expectativa de poder convertirse en flamante incorporación del elenco que dirige Paulo Autuori.

Bryan Reyna puede fichar por Sporting Cristal

Actualmente, el ex Alianza Lima se encuentra en Argentina realizando la pretemporada del 'Pirata' previo al inicio de la Liga Profesional 2026. De hecho, según las recientes publicaciones del club gaucho, el atacante peruano se muestra bastante participativo en los partidos amistosos, incluso viene de lucirse con un tanto ante Estudiantes de Río Cuarto.

La campaña de Bryan Reyna con Belgrano de Córdoba

En la temporada 2025, el 'Picante' estuvo lejos de tener el protagonismo deseado con Belgrano, a diferencia del 2024. Sus estadísticas refieren que el veloz extremo participó de 20 partidos oficiales entre la Liga Profesional y Copa Argentina.

Valor en el mercado de Bryan Reyna

Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores en todo el mundo señala que Bryan Reyna está cotizado en 1 millón de euros en el mercado de pases tras su presente deportivo.