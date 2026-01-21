- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Slavia Praga
- Peñarol vs Colo Colo
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de Champions League
- Liga Peruana de Vóley
Paulo Autuori da fuerte confesión que genera polémica en Cristal: "Si no eres campeón, no pasa nada"
En una reciente entrevista, Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, dejó una polémica frase que ha generado un sinfín de reacciones en la hinchada.
Sporting Cristal es uno de los clubes que tiene la obligación de ser campeón nacional al encadenar cinco temporadas sin trofeo alguno. Ese es el gran objetivo del plantel en este 2026, pero ciertas declaraciones de Paulo Autuori, estratega de los celestes, ha dejado cierto impacto por su postura en su rol como DT.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026
En una entrevista al medio "Exitosa", Paulo Autuori comenzó a hablar de la función del director técnico en un equipo como Sporting Cristal. En primera instancia, manifestó que no tiene conocimiento de que en los contratos de clubes profesionales se especifique una cláusula que tiene que salir campeón sí o sí.
De esta manera indica que "si no eres campeón, no pasa nada", lo que ha conllevado cierta reacción negativa en la hinchada celeste, sabiendo que estarían por encadenar seis años sin título nacional en la Liga 1. Como se recuerda, el equipo del Rímac obtuvo su última estrella en la edición 2020.
"Yo no conozco en el mundo del fútbol algún profesional que firme un contrato y tenga una cláusula y obligación de ser campeón. Si no eres campeón y no pasa nada, de cumplir un contrato. Nosotros tenemos el deber moral de ser un profesional victorioso y para esto hay que tener calidad, espíritu de sacrificio, capacidad de sufrimiento y resiliencia. Convicción en lo que uno hace. Tengo certeza de que muchos jugadores del año pasado van a tener un mejor rendimiento", manifestó a Exitosa.
(VIDEO: Exitosa)
Próximo partido de Sporting Cristal
Sporting Cristal enfrentará a Sport Boys este miércoles 21 de enero como parte de sus partidos de pretemporada. Luego de ello, los dirigidos por Paulo Autuori afrontarán la Tarde Celeste 2026 ante Universidad Católica de Ecuador. Este choque se dará el domingo 25 de enero a partir de las 12:00 horas locales (17:00 horas GMT).
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90