Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026

Conoce dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026 en el Estadio Alberto Gallardo.

Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador.
Todo listo para el partido entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026 en el Estadio Alberto Gallardo. El cuadro de Rímac tendrá su duelo de presentación ante la fiel hinchada, quienes comienzan a agotar los boletos para vivir una fiesta total en este nuevo año de mucha ilusión. Conoce dónde ver este encuentro para aquellos que no logren adquirir sus entradas.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por Tarde Celeste 2026?

El partido entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DirecTV, Claro, Best Cable y Win Play. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo mediante la app de DGO que lo podrás disfrutar por PC; SmarTV y teléfono móvil.

Sporting Cristal, L1 MAX

L1 MAX transmitirá la Tarde Celeste 2026 entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador.

De esta manera, el canal oficial de la Liga 1, L1 MAX, seguirá firme en lo que es la presentación de Sporting Cristal como en la edición pasada. Esta señal se encargó de mostrarla Tarde Celeste 2025, por lo que ahora volverán a vivir este evento desde la antesala para conocer el show mostrado en el campo.

Con relación al equipo celeste, viene de afrontar un partido amistoso ante CD Moquegua, en el que ganó por un marcador de 3-2 para el gusto de los aficionados. Ahora, se mostrarán ante la mirada del hincha en la tradicional Tarde Celeste.

Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador: fecha, día y horario confirmado

La Tarde Celeste 2026 entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador se disputará este domingo 25 de enero a partir de las 12:00 horas locales. Vale aclarar, que este horario es el inicio del evento e ingreso de los aficionados al Estadio Alberto Gallardo, por lo que el partido se dará entre las 14:00 y 15:00 horas.

