Sporting Cristal decidió no ficharlo y hoy figura en el once ideal de club de Europa: "Tendencia"

Sporting Cristal es uno de los clubes que ha ido evaluando posibilidades para potenciar su plantel en cada etapa del libro de pases. Tal es el caso que vivió con Wellington Nascimento, defensa brasileño que era posibilidad para reemplazar a Franco Romero a fines del 2025. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y el jugador tuvo que ver otras alternativas.

Este jugador venía jugando en Amazonas FC de la Segunda División de Brasil, y con 30 años tenía la experiencia para liderar la zaga central de los celestes. Su contrato finalizó en medio del libro de pases de la Liga 1 2025, pero finalmente la directiva del Rímac optó por Luis Araujo y Miguel Araujo.

Wellington Nascimento brilla en Europa

Ahora, tras su salida de Brasil, el futbolista generó mucha incertidumbre en cuanto a su futuro, por lo que decidió aceptar la oferta de Ankara Keciörengücü de la Segunda División de Turquía. De esta manera, regresaba a un país que conocía mucho por su pasado en Istanbulspor. De hecho, en ese club fue donde logró su mejor rendimiento a nivel profesional.

Recientemente, afrontó un duelo complicado en condición de visita ante su exequipo, en el que quedaron igualado 2-2. Sin embargo, el performance del brasileño fue clave para que ahora el certamen de Turquía lo reconoció dentro del once ideal de la jornada. Es el único futbolista de su equipo que figura en esta nómina, por lo que vive un gran momento en este inicio del 2026.

"Tendencia", se lee en la publicación de Instagram que compartió el certamen de la Segunda División de Turquía, el cual fue compartido por el futbolista brasileño que tuvo la posibilidad de firmar con Sporting Cristal.

¿En qué clubes jugó Wellington Nascimento?