Sporting Cristal igualó 2-2 ante Sport Boys en partido amistoso jugado en el Gallardo

En su amistoso previo a la "Tarde Celeste 2026", Sporting Cristal afrontó un amistoso ante Sport Boys en el Estadio Alberto Gallardo. El cuadro de Paulo Autuori acordó con el comando técnico rosado afrontar un duelo completo de 45 minutos cada tiempo. Los de 'La Misilera' iniciaron ganando 2-0, pero luego los 'rimenses' consiguieron el empate.

El primer tiempo fue un marcador de 0-2 para Sport Boys con anotaciones de Percy Liza y Juan David Torres. Ambos elencos mostraron un once novedoso, siendo los rosados quienes sacaron provecho en los primeros 45 minutos para sorpresa de los celestes.

Cabe resaltar, que el cuadro de Paulo Autuori decidió iniciar con una alineación de juveniles, en el que se destaca a futbolistas como Yamir del Valle y Fabrizio Lora. Además, no estuvieron ninguno de los brasileños en esta primera parte.

Percy Liza marcó uno de los goles de Sporting Cristal.

Para la segunda parte, el elenco celeste modificó su alineación e hizo todo para remontar el marcador global. Se vio a jugadores como Ian Wisdom y Alejandro Pósito del equipo habitual para darle mayor rodaje al plantel 'rimense'. Sin embargo, los autores de los goles fueron Juan Cruz González e Irven Ávila, por lo que consiguieron el empate para el gusto de los seguidores.

De esta manera, Sporting Cristal cierra su pretemporada con amistosos ante elencos locales como CD Moquegua y Sport Boys, registrando una victoria y un empate. Ahora, los dirigidos por Paulo Autuori trabajarán de cara a lo que será la Tarde Celeste 2026 en el Estadio Alberto Gallardo, en el que se medirán ante un rival internacional como U Católica de Ecuador.

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador?

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026 este domingo 25 de enero. El evento de presentación del primer equipo 'rimense' iniciará a partir de las 12:00 horas locales con la transmisión de L1 MAX por DirecTV, Best Cable, Claro y Win.