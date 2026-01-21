0
Cristal cerca de remecer el mercado y fichar a arquero que estuvo en la selección: "Últimas horas"

¡Sorpresivo! Sporting Cristal apunta al fichaje de un nuevo golero nacional y ahora los celestes se encuentran a un paso de incorporar a destacado futbolista. ¿Quién será?

Solange Banchon
Sporting Cristal a un paso de incorporar a futbolista que estuvo en la selección peruana
Sporting Cristal a un paso de incorporar a futbolista que estuvo en la selección peruana | Composición: Líbero
Sporting Cristal tiene como objetivo sumar a un nuevo guardameta para la temporada 2026, luego de conocerse la lesión del portero Renato Solís. Bajo ese escenario, recientemente la directiva celeste está a poco de cerrar las negociaciones con un jugador que estuvo en la selección peruana. Se trata de Pedro Ynamine.

Sporting Cristal cerca de fichar a arquero que estuvo en la selección peruana

Según la información que brindó el periodista Denilson Barrenechea en sus redes sociales, el futbolista de 27 años se encuentra a un paso de incorporarse al elenco que lidera el técnico brasileño Paulo Autuori luego de su último paso por Alianza Universidad de Huánuco.

"Pedro Ynamine es la opción principal y la negociación avanzó significativamente en las últimas horas. Está encaminado. El arquero nacional viene de disputar la Liga 1 con Alianza UDH la pasada temporada", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Pedro Ynamine

Pedro Ynamine se acerca a Sporting Cristal este 2026

La campaña de Pedro Ynamine con Alianza Universidad

Al respecto, durante su etapa en el conjunto 'Azulgrana', Ynamine se consolidó como titular llegando a disputar de manera oficial, 21 encuentros por el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1 2025. A su vez, recibió 42 goles, y mantuvo su arco en cero hasta en 7 ocasiones. De otro lado, registró un aproximado de 2.134 minutos.

Pedro Ynamine y su paso por la selección peruana Sub 23

Es válido recordar que, el golero con pasado en la Universidad San Martín de Porres, fue convocado a la selección peruana Sub 23 durante el 2019, en donde la 'Blanquirroja' se preparaba para el Preolímpico de la categoría. En ese año, también estuvieron llamados, Kevin Quevedo, Jairo Concha, Jesús Pretell, Fernando Pacheco, Gianfranco Chávez, entre otras figuras.

Pedro Ynamine

Pedro Ynamine fue seleccionado nacional/Foto: La Bicolor

¿En qué equipos ha jugado Pedro Ynamine?

  • Sport Boys
  • Universidad San Martín de Porres
  • UTC
  • Alianza Universidad de Huánuco

