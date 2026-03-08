Estadio Nacional volverá a tener acción pese al mal estado de su césped: ¿Juega Cristal?

0
Universitario vs Chankas por Liga 1
El Estadio Nacional de Lima, hogar de la selección peruana , volverá a ver acción después de un tiempo, esto pese a que su césped continúa en un pésimo estado.

Francisco Esteves
Estadio Nacional volverá a tener acción.
Estadio Nacional volverá a tener acción. | Foto: Composición Líbero.
Sin duda alguna el recinto deportivo más importante del Perú sigue siendo el Estadio Nacional de Lima, ya que pese a no ser el más grande es el que más historia posee y donde juega la selección peruana. No obstante, en la actualidad atraviesa uno de sus peores momentos debido a que el césped está en pésimo estado.

Resulta que, producto de la enorme cantidad de conciertos que se han dado en estos últimos meses, las condiciones del campo son nefastas y ningún partido de fútbol podría llevarse a cabo en dicho escenario. Sin embargo, recientemente se confirmó que el ‘Coloso’ José Díaz pronto volverá a tener acción.

¿Quién jugará en el Estadio Nacional?

Como sabemos, Sporting Cristal no pudo jugar en el Estadio Nacional la Copa Libertadores debido a que no cuenta con la licencia de la Conmebol, esto por el mal estado del césped, y ejercerá localía en el Estadio Alejandro Villanueva, el cual le pertenece a Alianza Lima. Por ello, que vuelva a tener actividad el conocido escenario sorprendió a muchos.

Sin embargo, el recinto José Díaz no albergará ningún duelo de fútbol sino un encuentro evangelístico llamado ‘Esperanza Lima’ y estará a cargo del hermano Franklin Graham. El sábado 7 de febrero se llevó a cabo la primera fecha de este evento y el domingo 8 de febrero, la segunda, según informaron mediante sus redes sociales.

Vale precisar que el hecho de que no se juegue un partido no significa que la situación del campo vaya a mejorar, sino todo lo peor debido a que siguen sin darle importancia al estado del Estadio Nacional que es el hogar histórico de la selección peruana de fútbol.

