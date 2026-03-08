- Hoy:
¡Jerarquía! Williams Riveros anotó el empate de Universitario ante Los Chankas
Williams Riveros se volvió en héroe y demostró su jerarquía para anotar el 1-1 de Universitario de Deportes ante Los Chankas por la Liga 1.
Williams Riveros anotó el 1-1 de Universitario ante Los Chankas | Composición: Líbero
Williams Riveros volvió a aparecer para anotar el gol del empate de Universitario de Deportes ante Los Chankas por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.
