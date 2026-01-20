Sporting Cristal remece el mercado y llega a un acuerdo con ex San Lorenzo: "Refuerzo"

Sporting Cristal no se queda con los brazos cruzados en busca de potenciar su equipo para la temporada 2026. No solo el plantel masculino se concentra en la Florida para cumplir el gran objetivo de ser campeón nacional, sino que el elenco femenino busca llegar más lejos en el campeonato de su categoría.

Justamente, según información de Luciano Paredes y Reinner Cueva en 'X', seguidores de Sporting Cristal, revelaron que Guadalupe Miño será la flamante delantera que llegará a tienda celeste para afrontar la Liga Femenina 2026. Esta atacante argentina de 22 años viene de jugar en grandes clubes de su país, por lo que habrá jerarquía en la escuadra 'bajopontina'.

Esta futbolista ha hecho toda su carrera en Argentina en clubes como Atlas, Argentinos Juniors, El Porvenir, San Lorenzo y Luján FF. Ahora, tendrá su primera experiencia fuera de sus tierras, llegando a un plantel que necesita de atacantes de nivel para poder competirle a los rivales.

"Guadalupe Miño. tendría todo acordado para ser nueva jugadora de Sporting Cristal. La delantera- extremo ex Luján FF, ex San Lorenzo, ex Argentinos Jr. Como se informó, en Sporting Cristal aún no se cierra el Mercado de Fichajes y el próximo refuerzo, sería Guadalupe Miño. La futbolista argentina llega procedente de Luján FF", informaron a través de las cuentas oficiales de 'X'.

Guadalupe Miño tiene todo avanzado para ser refuerzo de Sporting Cristal.

Guadalupe Miño, fichaje de Sporting Cristal, convocada a la selección argentina

Esta futbolista no solo ha sostenido su buen nivel en los clubes profesionales ya mencionados, sino que la AFA le hizo un seguimiento para que forme parte de las categorías menores de la selección argentina. De hecho, tuvo la chance de defender a su país en la Sub 17 para ser parte de la preparación al Sudamericano.