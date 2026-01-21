Sporting Cristal comunica dura noticia a hinchas a poco de la Tarde Celeste 2026: "Volvemos pronto"

Sporting Cristal es uno de los clubes que llevará a cabo su presentación en el Estadio Alberto Gallardo por la tradicional "Tarde Celeste". El equipo del Rímac genera mucha ilusión en base al plantel que han conformado para este 2026, pero una dura noticia ha dejado pasmados a los seguidores a poco de este evento.

Resulta, que el portal oficial de Sporting Cristal ha sufrido inconvenientes para que los hinchas tengan acceso a toda la información del club. Desde hace varios días, la web de uno de los clubes grandes del fútbol peruano no responde, lo que genera malestar en el hincha al no tener un vínculo cercano con la institución.

De hecho, ahora cualquier cibernauta que desee ingresar a la página web de Sporting Cristal se dará con la sorpresa de que sale un mensaje para revelar que están en mantenimiento actualmente. Se espera que en los próximos días se resuelva este aspecto, ya que los hinchas desean conocer las novedades del club, así como los integrantes del primer equipo masculino, femenino y/o sponsors del 2026.

"Página web del club que nació campeón. ¡Volveremos pronto!", escribió Sporting Cristal en su sitio web oficial.

Página web de Sporting Cristal no responde desde días.

Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026

Solo es cuestión de días para que Sporting Cristal se presente ante toda su hinchada en la tradicional "Tarde Celeste 2026". Los del Rímac recibirán a la Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Alberto Gallardo. Los dirigidos por Paulo Autuori esperan dar un gran espectáculo y dejar convencidos a los aficionados del rendimiento que puede mostrar el conjunto 'bajopontino' de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores.