Confirmado: Fernando Pacheco, ex Sporting Cristal, dejó el Perú tras tentativo contrato de Israel

Sporting Cristal sorprendió en redes sociales al anunciar la salida de Fernando Pacheco de cara a la temporada 2026. El extremo celeste no renovó contrato con los 'bajopontinos' al no estar considerado dentro de los planes de Paulo Autuori, por lo que comenzó a sonar en diversos clubes de Liga 1. No obstante, el jugador de 26 años decidió aceptar oferta de Israel para impacto de los seguidores.

Fernando Pacheco jugará en Israel

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, Fernando Pacheco tiene todo acordado con Ironi Kiryat Shmona de la Primera División de Israel. El atacante afrontará una nueva experiencia en el exterior, y en otro continente en el que también hay un peruano como Adrián Ugarriza.

El contrato del jugador llamó mucho su atención, ya que es por un año y medio, con la posibilidad de extenderlo una temporada más. Recordemos, que Israel afronta su liga como en Europa, en el que se juega en dos años distintos. Pacheco llegará al club de Asia, pero inscrito en UEFA, en medio de un duro momento, y es que el plantel es décimo en la tabla y necesita sumar puntos a como de lugar.

"Fernando Pacheco llega mañana (21 de enero) a Israel para firmar por el Ironi Kiryat Shmona. El contrato será por un año y medio con opción a una temporada más.", informó Gustavo Peralta.

Fernando Pacheco será oficializado en Ironi Kiryat Shmona de Israel. Foto: X Gustavo Peralta.

¿En qué clubes jugó Fernando Pacheco?

Sporting Cristal

Fluminense

Juventude

FC Emmen

Deportivo Municipal

Cienciano

Valor de mercado de Fernando Pacheco

Fernando Pacheco tiene un valor de mercado de 325 mil euros a sus 26 años de edad. El atacante tuvo su mejor versión en la temporada 2020, en el que llegó a valer 750 mil euros cuando defendía la camiseta de Fluminense de Brasil.