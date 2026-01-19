Fernando Pacheco, exdelantero de Sporting Cristal, sacude el mercado fichando por inédito club

Fernando Pacheco fue considerado como una de las figuras más destacadas de Sporting Cristal en los últimos años, aunque no terminó repetir su mejor nivel. Por ello, la directiva rimense decidió no renovarle contrato y acordar su salida. Recientemente, el futbolista acaba de definir su futuro y sorprendió en el mercado de pases al concretar su llegada a un impensado club.

Fernando Pacheco, ex Sporting Cristal, sacude el mercado fichando por inédito club

El popular 'Mpaché' fue uno de los jugadores más pretendidos en el mercado luego de su salida de Sporting Cristal y se conoció que destacados clubes como Sport Boys y Cienciano peleaban por su fichaje. No obstante, el futbolista sorprendió a todos al acordar su llegada al Kiryat Shmona de Israel.

La noticia fue confirmada por el periodista israelí Dor Fogel, quien señaló que las partes ya llegaron a un acuerdo definitivo y solo resta que Fernando Pacheco llegue al país para que realice los exámenes correspondiente y poder oficializar su fichaje, en uno de los movimientos más sorpresivos del mercado.

En Israel revelan que Fernando Pacheco concretó su fichaje por Kiryat Shmona.

"Fernando Pacheco ha fichado por el Kiryat Shmona. Se espera que el extremo peruano de 26 años se incorpore en los próximos días para reforzar la delantera del equipo", reveló el periodista extranjero en su sitio web.

De esta forma, Fernando Pacheco tendrá una nueva experiencia en el extranjero, donde compartirá vestuario con Adrián Ugarriza, quien se ha consolidado como una de las grandes figuras del Kiryat Shmona.

Fernando Pacheco y su paso por Sporting Cristal

Fernando Pacheco fue catalogado como una de las grandes estrellas de Sporting Cristal, club donde inició su carrera deportivo y logró sus mejores éxitos. Con la escuadra rimense tuvo dos etapas, una más exitosa que la otra. En la primera dejó una nivel en la cancha, logrando levantar dos trofeos de la Liga 1 en 2016 y 2018.

En su segunda etapa no logró replicar su mejor nivel y fue duramente cuestionado por los hinchas, pese a ello, siguió siendo una pieza fundamental en el ataque. En total, el delantero llegó a disputar 106 partidos con los 'cerveceros', aunque solo logró marcar 10 goles y dar 6 asistencias, según datos de Sofascore.

¿En qué clubes ha jugado Fernando Pacheco?