Con 'Gabi' Costa y Pacheco, los futbolistas peruanos que no tienen club a poco de iniciar la Liga 1
Conoce la lista de futbolistas peruanos que se quedaron sin club a poco de iniciar la Liga 1 2026. Destacan Gabriel Costa y Fernando Pacheco.
La Liga 1 2026 está a pocas semanas de iniciar y hay clubes que comienzan a cerrar sus planteles en la presente pretemporada. Sin embargo, los afectados son varios futbolistas peruanos, que en este libro de pases no llegaron a concretar con un equipo y que se van acabando las chances de tener continuidad.
PUEDES VER: Confirmado: lista de extranjeros de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal para el 2026
Conoce en esta lista, publicada por "La República", que detalla los jugadores que se encuentran como agente libre a poco de iniciar la primera jornada del Torneo Apertura 2026. Dentro de los más destacados, se ven al ex Universitario, Gabriel Costa, y el ex Sporting Cristal, Fernando Pacheco.
Jugadores peruanos que se encuentran sin equipo este 2026
- Koichi Aparicio de 33 años - último club UTC
- Alexi Gómez de 32 años - último club Alianza Universidad
- Gabriel Costa de 35 años - último club Universitario de Deportes
- Carlos Ascues de 33 años - último club Alianza Universidad
- Santiago Ormeño de 31 años - último club Hainu
- Jesús Barco de 28 años - último club Alianza Universidad
- Jean Deza de 32 años- último club Santos FC
- Anthony Rosell de 30 años- último club UTC
- Pablo Cárdenas de 25 años - último club Comerciantes Unidos
- Fernando Pacheco de 26 años - último club Sporting Cristal
- Alexis Arias de 30 años - último club FBC Melgar
Santiago Ormeño es uno de los futbolistas peruanos que se encuentra sin club en este inicio 2026.
Fernando Pacheco no renovó contrato con Sporting Cristal y quedó libre para jugar por cualquier club en el 2026. Por su parte, Gabriel Costa es otro de los afectados que no estuvo en los planes de Universitario y aún no llega a un acuerdo para estar en la máxima categoría de nuestro balompié.
En medio de ello, uno de los jugadores del exterior que vivió un sinfín de cambios en su carrera profesional es Santiago Ormeño. El delantero estuvo sonando en Universitario y Sporting Cristal, pero decidió seguir su carrera en el exterior. Hoy por hoy, está libre y buscando un nuevo destino para el 2026.
