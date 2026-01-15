0
Juan Pablo II vs FC Cajamarca: fecha, hora y canal confirmado para ver debut de Cueva contra Barcos

Christian Cueva enfrentará a Hernán Barcos en su estreno por la Liga 1 2026. Conoce cuándo juegan Juan Pablo II vs FC Cajamarca este choque del Apertura.

Diego Medina
Christian Cueva y Hernán Barcos se estrenan en la Liga 1 2026.
Christian Cueva y Hernán Barcos se estrenan en la Liga 1 2026. | Foto: Facebook Juan Pablo II | FC Cajamarca
No falta mucho para el inicio de la Liga 1 2026 con todos los equipos renovados para sorpresa de hinchas. Justamente, la primera jornada del Torneo Apertura presentará un duelo picante entre Juan Pablo II vs FC Cajamarca, en el que se encuentran las figuras de Christian Cueva y Hernán Barcos, exjugadores de Alianza Lima.

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Estos 90 minutos serán uno de los más esperados por los millones de aficionados, ya que son dos futbolistas de experiencia que han brindado mucho al fútbol peruano. Conoce todos los detalles de este duelo que será muy fundamental para iniciar con pie derecho la Liga 1 2026.

¿Cuándo juega Juan Pablo II vs FC Cajamarca, Christian Cueva contra Hernán Barcos?

Este partido del Torneo Apertura 2026 entre Juan Pablo II vs FC Cajamarca se juega este sábado 31 de enero en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape, Lambayeque. Christian Cueva debuta con el elenco norteño, ante el nuevo inquilino que tiene a un goleador nato como Hernán Barcos.

¿A qué hora juega Juan Pablo II vs FC Cajamarca?

Este choque de Liga 1 entre Juan Pablo II y FC Cajamarca inicia a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 14:15 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 15:15 horas
  • Venezuela, Bolivia: 16:15 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:15
Liga 1

Liga 1 anuncia fixture oficial de la fecha 1 del Apertura.

¿Dónde ver Juan Pablo II vs FC Cajamarca?

El choque que tendrá como protagonistas a Christian Cueva vs Hernán Barcos se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) por los operadores de Claro TV, DirecTV, Win Play y Best Cable.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

