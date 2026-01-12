Delantero de la selección peruana llegó a Cajamarca y se juntó con Hernán Barcos: "Con el gran..."

Hernán Barcos ya dejó atrás su momento con Alianza Lima. El delantero argentino vive un gran presente y está más que emocionado con hacer su debut con FC Cajamarca. El elenco cajamarquino aseguró su fichaje y esperan que sea uno de los líderes de su equipo. A pesar de tener 41 años, parece que esta temporada 2026 va a dar la sorpresa.

Ahora mientras que está en la pretemporada, aprovechó para compartir tremenda postal en sus redes sociales y es que se juntó con un gran delantero para almorzar. Se trata de Sebastien Pineau, delantero de la Selección Peruana y también ex Alianza Lima. Quizás muchos no se enteraron, pero el joven delantero es nuevo refuerzo de FC Cajamarca y jugará la Liga 1 en 2026.

Hernán Barcos junto con Sebastien Pineau en Cajamarca

El delantero de 22 años salió de Alianza Lima para jugar en el extranjero, precisamente en Estados Unidos y luego se fue a España. Parece que no pudo encontrar la continuidad que buscaba, así que aceptó el proyecto interesante que le presentó FC Cajamarca. Tanto Barcos como Pineau, fueron parte del plantel blanquiazul que fue campeón de la Liga 1 en 2022.

FC Cajamarca tiene varios Alianza Lima

No solo Hernán Barcos y Sebastien Pineau, el equipo cajamarquino se ha reforzado con varios campeones para aspirar a pelear el título en la Liga 1. Jugadores como Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, Ricardo Lagos, Arley Rodríguez, entre otros, serán parte del plantel que tiene como DT a Carlos Silvestri.

El sucesor de Paolo Guerrero

En su momento Chile y Perú se peleaban por tenerlo, pero finalmente Sebastien Pineau se decidió por Perú. En su momento lo llamaban el sucesor del 'Depredador', pero se estancó. Con 22 años, aún tiene tiempo para destacar y volver al extranjero. Así podrá ser convocado nuevamente a la Selección Peruana.