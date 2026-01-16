Confirmado: lista de extranjeros de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal para el 2026

Todo va quedando listo para el inicio de la Liga 1 2026 con Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal de protagonistas. Los tres grandes del fútbol peruano se alistan en esta pretemporada, registrando a sus futbolistas internacionales en base a los 7 cupos extranjeros que se aprobaron para esta edición del campeonato. Conoce cada uno de los integrantes para impacto de los hinchas.

PUEDES VER: Alianza Lima y el fichaje que realizará para su séptimo cupo de extranjero este 2026

Extranjeros de Universitario para el 2026

Williams Riveros - Defensa central (Paraguayo)

Matías Di Benedetto - Defensa central (Argentino)

Caín Fara - Defensa central (Argentino)

José Carabalí - Lateral (Ecuatoriano)

Héctor Fértoli - Extremo (Argentino-italiano)

Lisandro Alzugaray - Extremo (Argentino)

Sekou Gassama - Delantero (Senegalés-español)

Vale indicar, que Universitario trabaja en la nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto para que no ocupen plaza extranjero. Pueden surgir novedades en tienda crema, pero de momento el tricampeón del fútbol peruano tiene a sus 7 futbolistas del exterior.

Caín Fara es uno de los refuerzos extranjeros de Universitario para el 2026.

Extranjeros de Alianza Lima para el 2026

Guillermo Viscarra - Portero (Boliviano)

Mateo Antoni - Defensa (Uruguayo)

Fernando Gaibor - Mediocentro (Ecuatoriano)

Alan Cantero - Extremo (Argentino)

Eryc Castillo - Extremo (Extremo)

Federico Girotti - Delantero (Argentino-italiano)

Mateo Antoni es otro de los refuerzos de Alianza Lima.

Extranjeros de Sporting Cristal para el 2026

Cristiano Da Silva - Lateral (Brasileño)

Juan González - Lateral (Argentino)

Gustavo Cazonatti - Mediocentro (Brasileño)

Gabriel Santana - Mediocentro (Brasileño)

Santiago González - Extremo (Argentino)

Felipe Vizeu - Delantero (Brasileño)

Sporting Cristal y dos de sus refuerzos para la temporada 2026.

¿Cuándo cierra el libro de pases de la Liga 1 2026?

El libro de pases de la Liga 1 2026 abrió el pasado 5 de enero del presente año y se cerrará el próximo domingo 15 de marzo. Hasta esa fecha, es el límite de los 18 clubes profesionales para inscribir a sus futbolistas locales e internacionales. Queda claro que aún hay tiempo para que las directivas evalúen la posibilidad de sumar algún refuerzo.