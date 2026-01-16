0

Confirmado: lista de extranjeros de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal para el 2026

Conoce los futbolistas extranjeros que tiene Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal en busca del título nacional de la Liga 1 2026.

Diego Medina
Conoce los extranjeros que se unieron a Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.
Conoce los extranjeros que se unieron a Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal. | Foto: Composición Líbero
Todo va quedando listo para el inicio de la Liga 1 2026 con Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal de protagonistas. Los tres grandes del fútbol peruano se alistan en esta pretemporada, registrando a sus futbolistas internacionales en base a los 7 cupos extranjeros que se aprobaron para esta edición del campeonato. Conoce cada uno de los integrantes para impacto de los hinchas.

Extranjeros de Universitario para el 2026

  • Williams Riveros - Defensa central (Paraguayo)
  • Matías Di Benedetto - Defensa central (Argentino)
  • Caín Fara - Defensa central (Argentino)
  • José Carabalí - Lateral (Ecuatoriano)
  • Héctor Fértoli - Extremo (Argentino-italiano)
  • Lisandro Alzugaray - Extremo (Argentino)
  • Sekou Gassama - Delantero (Senegalés-español)

Vale indicar, que Universitario trabaja en la nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto para que no ocupen plaza extranjero. Pueden surgir novedades en tienda crema, pero de momento el tricampeón del fútbol peruano tiene a sus 7 futbolistas del exterior.

Universitario

Caín Fara es uno de los refuerzos extranjeros de Universitario para el 2026.

Extranjeros de Alianza Lima para el 2026

  • Guillermo Viscarra - Portero (Boliviano)
  • Mateo Antoni - Defensa (Uruguayo)
  • Fernando Gaibor - Mediocentro (Ecuatoriano)
  • Alan Cantero - Extremo (Argentino)
  • Eryc Castillo - Extremo (Extremo)
  • Federico Girotti - Delantero (Argentino-italiano)
Mateo Antoni es otro de los refuerzos de Alianza Lima.

Extranjeros de Sporting Cristal para el 2026

  • Cristiano Da Silva - Lateral (Brasileño)
  • Juan González - Lateral (Argentino)
  • Gustavo Cazonatti - Mediocentro (Brasileño)
  • Gabriel Santana - Mediocentro (Brasileño)
  • Santiago González - Extremo (Argentino)
  • Felipe Vizeu - Delantero (Brasileño)
Sporting Cristal

Sporting Cristal y dos de sus refuerzos para la temporada 2026.

¿Cuándo cierra el libro de pases de la Liga 1 2026?

El libro de pases de la Liga 1 2026 abrió el pasado 5 de enero del presente año y se cerrará el próximo domingo 15 de marzo. Hasta esa fecha, es el límite de los 18 clubes profesionales para inscribir a sus futbolistas locales e internacionales. Queda claro que aún hay tiempo para que las directivas evalúen la posibilidad de sumar algún refuerzo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

