Confirmado: lista de extranjeros de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal para el 2026
Conoce los futbolistas extranjeros que tiene Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal en busca del título nacional de la Liga 1 2026.
Todo va quedando listo para el inicio de la Liga 1 2026 con Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal de protagonistas. Los tres grandes del fútbol peruano se alistan en esta pretemporada, registrando a sus futbolistas internacionales en base a los 7 cupos extranjeros que se aprobaron para esta edición del campeonato. Conoce cada uno de los integrantes para impacto de los hinchas.
Extranjeros de Universitario para el 2026
- Williams Riveros - Defensa central (Paraguayo)
- Matías Di Benedetto - Defensa central (Argentino)
- Caín Fara - Defensa central (Argentino)
- José Carabalí - Lateral (Ecuatoriano)
- Héctor Fértoli - Extremo (Argentino-italiano)
- Lisandro Alzugaray - Extremo (Argentino)
- Sekou Gassama - Delantero (Senegalés-español)
Vale indicar, que Universitario trabaja en la nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto para que no ocupen plaza extranjero. Pueden surgir novedades en tienda crema, pero de momento el tricampeón del fútbol peruano tiene a sus 7 futbolistas del exterior.
Caín Fara es uno de los refuerzos extranjeros de Universitario para el 2026.
Extranjeros de Alianza Lima para el 2026
- Guillermo Viscarra - Portero (Boliviano)
- Mateo Antoni - Defensa (Uruguayo)
- Fernando Gaibor - Mediocentro (Ecuatoriano)
- Alan Cantero - Extremo (Argentino)
- Eryc Castillo - Extremo (Extremo)
- Federico Girotti - Delantero (Argentino-italiano)
Mateo Antoni es otro de los refuerzos de Alianza Lima.
Extranjeros de Sporting Cristal para el 2026
- Cristiano Da Silva - Lateral (Brasileño)
- Juan González - Lateral (Argentino)
- Gustavo Cazonatti - Mediocentro (Brasileño)
- Gabriel Santana - Mediocentro (Brasileño)
- Santiago González - Extremo (Argentino)
- Felipe Vizeu - Delantero (Brasileño)
Sporting Cristal y dos de sus refuerzos para la temporada 2026.
¿Cuándo cierra el libro de pases de la Liga 1 2026?
El libro de pases de la Liga 1 2026 abrió el pasado 5 de enero del presente año y se cerrará el próximo domingo 15 de marzo. Hasta esa fecha, es el límite de los 18 clubes profesionales para inscribir a sus futbolistas locales e internacionales. Queda claro que aún hay tiempo para que las directivas evalúen la posibilidad de sumar algún refuerzo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90