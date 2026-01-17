Maxloren Castro compartirá equipo con destacadas figuras si se concreta su pase a la MLS

"Dos clubes de la MLS están interesados en fichar a Maxloren Castro: Vancouver Whitecaps y Los Ángeles FC. Delantero tiene contrato vigente con Sporting Cristal", esta fue la información que se reveló desde RPP Deportes. El delantero de Sporting Cristal estaría cerca de vivir su primera experiencia internacional y no llegaría a cualquier club.

Por ejemplo, Vancouver Whitecaps, viene de ser subcampeón de MLS Cup con Thomas Müller, ex Bayer Munich, y Kenji Cabrera, ex Melgar. Por otro lado, en Los Ángeles FC estan jugadores de talla internacional como el coreano Heung-min Son y el arquero Hugo Lloris, campeón del mundo con Francia. Sea cual sea la opción que se concrete, será una gran experiencia para Maxloren.

Vía Informativa Celeste

Por ahora el futbolista se mantiene entrenando en la pretemporada de Sporting Cristal, esperando que se concrete alguna de las ofertas. El club celeste sabe que es uno de sus más grandes promesas, así que buscarán alcanzar un trato justo. El delantero tiene contrato hasta fines de la temporada 2026. Si no lo venden o renuevan antes, podría negociar a mitad de año para irse gratis.

El valor de Maxloren Castro

Según Transfermarkt, Maxloren Castro tiene un valor de 1 millón de euros. Con esto se convierte en uno de los jugadores peruanos mejor cotizados de la Liga 1. Los clubes de la MLS no tendrían problema en pagar ese monto o algo más por la transferencia, lo que debería hacer Sporting Cristal es asegurar un porcentaje de la carta pase.

Apunta a la Selección Peruana

De irse al extranjero será de vital importancia que Maxloren Castro sea convocado a la Selección Peruana para que tenga más rodaje internacional. Al igual que Felipe Chávez, hoy en el Bayer de Alemania, deben ser las próximas caras de la bicolor. Ambos tienen 18 años y un gran futuro por delante.