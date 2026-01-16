0

Sporting Cristal cambió rival en su partido de pretemporada y no jugará ante club internacional

Luego de conocerse oficialmente que Sporting Cristal iba a enfrentar a elenco internacional en su pretemporada 2026, finalmente decidió cambiar con un local.

Diego Medina
Sporting Cristal cambió de rival para su partido amistoso de pretemporada.
Sporting Cristal cambió de rival para su partido amistoso de pretemporada. | Foto: X Sporting Cristal
COMPARTIR

Sporting Cristal tenía todo avanzado para tener como rival internacional en su pretemporada a The Strongest de Bolivia. El elenco celeste iba a afrontar un duro choque contra un elenco que jugará la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, todo se canceló en estos días y ahora los celestes tuvieron que cambiar de rival.

Sporting Cristal anuncia salida de tres futbolistas en este mercado de pases 2026.

PUEDES VER: ¡Radicales! Sporting Cristal confirma salida de 3 futbolistas de último momento: "Éxitos"

Sporting Cristal cambió de rival en pretemporada 2026

Según pudo manifestar el gerente deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, al programa PBO Campeonísimo, el elenco 'cervecero' acordó un amistoso a puertas cerradas ante Sport Boys del Callao. El cuadro rosado era otro de los contrincantes que iba a tener The Strongest de Bolivia en su gira por Lima, por lo que ahora ambos elencos de Liga 1 se enfrentarán entre sí.

Tal cual lo indica el directivo celeste, este choque entre Sporting Cristal vs Sport Boys será el último choque de los 'rimenses' para dar pie a la Tarde Celeste 2026 que será el próximo domingo 25 de enero ante Universidad Católica de Ecuador.

"Se ha ido viendo lo que necesitaba el equipo. Acá no hay gustos ni del entrenador, ni del presidente, ni del director deportivo. Creo que hemos acercado lo mejor que se ha podido. Hemos iniciado la pretemporada, hicimos un partido de práctica ante Moquegua, ahora hacemos el próximo miércoles ante Sport Boys y quedamos listos para la presentación el 25", declaró Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal a PBO Campeonísimo.

(VIDEO: PBO Campeonísimo)

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026?

Este choque entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador se juega el domingo 25 de enero e iniciará a las 14:00 horas aproximadamente. El evento de la Tarde Celeste 2026 inicia a las 12:00 horas, por lo que es un horario tentativa para el choque entre ambos conjuntos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver partido Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Rio de La Plata 2026

  2. Ganó tres títulos con la 'U' y ahora expresó su alegría al firmar por Alianza: "Mucha ilusión"

  3. Universitario oficializó a Lisandro Alzugaray como flamante fichaje: ¿Por cuánto tiempo firmó?

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano