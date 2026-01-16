Sporting Cristal cambió rival en su partido de pretemporada y no jugará ante club internacional
Luego de conocerse oficialmente que Sporting Cristal iba a enfrentar a elenco internacional en su pretemporada 2026, finalmente decidió cambiar con un local.
Sporting Cristal tenía todo avanzado para tener como rival internacional en su pretemporada a The Strongest de Bolivia. El elenco celeste iba a afrontar un duro choque contra un elenco que jugará la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, todo se canceló en estos días y ahora los celestes tuvieron que cambiar de rival.
Sporting Cristal cambió de rival en pretemporada 2026
Según pudo manifestar el gerente deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, al programa PBO Campeonísimo, el elenco 'cervecero' acordó un amistoso a puertas cerradas ante Sport Boys del Callao. El cuadro rosado era otro de los contrincantes que iba a tener The Strongest de Bolivia en su gira por Lima, por lo que ahora ambos elencos de Liga 1 se enfrentarán entre sí.
Tal cual lo indica el directivo celeste, este choque entre Sporting Cristal vs Sport Boys será el último choque de los 'rimenses' para dar pie a la Tarde Celeste 2026 que será el próximo domingo 25 de enero ante Universidad Católica de Ecuador.
"Se ha ido viendo lo que necesitaba el equipo. Acá no hay gustos ni del entrenador, ni del presidente, ni del director deportivo. Creo que hemos acercado lo mejor que se ha podido. Hemos iniciado la pretemporada, hicimos un partido de práctica ante Moquegua, ahora hacemos el próximo miércoles ante Sport Boys y quedamos listos para la presentación el 25", declaró Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal a PBO Campeonísimo.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026?
Este choque entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador se juega el domingo 25 de enero e iniciará a las 14:00 horas aproximadamente. El evento de la Tarde Celeste 2026 inicia a las 12:00 horas, por lo que es un horario tentativa para el choque entre ambos conjuntos.
