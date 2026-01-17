Sporting Cristal toma firme decisión sobre nuevos fichajes para la Liga 1 y Libertadores: "Por ahora..."

Sporting Cristal es uno de los equipos con mayo reconocimiento en el Perú, por lo que siempre va a tener la obligación de luchar el campeonato local. Para el 2026, los hinchas están a la expectativa de saber si sumarán más jugadores pensando en mejorar los resultados de la campaña anterior y más aún sabiendo de la salida de Jesús Pretell, uno de sus mejores futbolistas.

Alianza Lima, Universitario, Cienciano y Melgar son los equipos de la Liga 1 que estarán compitiendo en torneo internacionales, por lo que Sporting Cristal no tiene que quedarse atrás con la reestructuración de su plantel. En ese sentido, se anunciaron novedades en la institución rimense para las próximas semanas.

Sporting Cristal toma firme medida ante fichajes para el 2026

Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, sorprendió con unas llamativas declaraciones acerca de la búsqueda de fichajes antes del inicio de la temporada. Su respuesta dejó insatisfechos a los hinchas celeste. La salida de Jesús Pretell podría significar un nuevo ingreso, pero desde la dirigencia no lo ven así.

"Por ahora, estamos conformes con lo que tenemos, pero el fútbol también es dinámico, es cambiante. Pero estamos trabajando en base a sacar los resultados con este plantel", sostuvo Gustavo Zevallos ante el desconcierto de los fieles hinchas de Sporting Cristal que esperaban novedades de cara a la temporada 2026.

Gustavo Zevallos, director deportivo de Cristal, toma postura ante fichajes.

Desde el 2020, Sporting Cristal no gana ningún título nacional del fútbol peruano y en su búsqueda de cortar esta mala racha, el elenco celeste ha realizado cambios en su plantel.

Los fichajes de la temporada 2026 de Sporting Cristal son: Gabriel Santana, Juan Cruz González y Cristiano Da Silva. Por otro lado, están los jugadores que dejaron el club, tales como Duarte, Pasquini, Pacheco, Lora, Alfaro, Cassiano, Pretell y Vásquez.