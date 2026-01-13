¡Sin filtro! Jesús Pretell se dirigió a jugador de Sporting Cristal a poco de irse a LDU: "Habla mucho"

Sporting Cristal confirmó que Jesús Pretell no iba a seguir su carrera en el club a inicios de este 2026. El volante nacional llegó a un acuerdo con Liga de Quito y ahora partió a Ecuador con el objetivo de unirse a la pretemporada. No obstante, brindó declaraciones a la prensa previo a tomar el avión, en el que sorprendió al dirigirse a un excompañero celeste.

Jesús Pretell se refirió a futbolista de Sporting Cristal

Dentro de sus palabras de agradecimiento por todo lo vivido en Sporting Cristal, Jesús Pretell hizo un alto para aclarar que Yoshimar Yotún es uno de los jugadores claves en su carrera profesional. Siempre lo ha apoyado y le ha hablado de todas las maneras para su crecimiento. Asimismo, recalcó que todo se dio desde su estancia en la selección peruana.

"La selección siempre ha sido una familia. En el 2019 sentí su calor, ahí a Yotún lo pude conocer mejor, él ha sido muy importante para lo largo de mi carrera también porque siempre es un jugador que habla mucho con nosotros. Ahora tengo que pensar en ser convocado para seguir avanzando en mi carrera", declaró Jesús Pretell a las cámaras de Jax Latin Media.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Siguiendo esa línea, Jesús Pretell no quiso entrar en polémica sobre su salida de Sporting Cristal a inicios del 2026. El volante fue firme ante los periodistas y reafirmó su agradecimiento con la institución que lo formó para dar ese salto internacional. Le guardará buenos recuerdos, así como a la hinchada que lo respaldó en los peores momentos.

"Feliz, creo que es algo a que todo jugador aspira. Con mucha ambición de lograr los objetivos a nivel internacional. Solo tengo palabras de gratitud hacia el club. ¿Cristal no me quiso? Yo lo único que voy a decir es que tengo palabras de gratitud hacia el club. Tanto años y la verdad me duele por ese lado salir, pero tiene algo bueno también. Mis palabras son de agradecimiento al club. Ellos me criaron", agregó.