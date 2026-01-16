Sporting Cristal tiene dos objetivos trazados: ser campeón de la Liga 1 2026 y acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, una figura del actual plantel está muy cerca de dejar el club ante dos importantes ofertas de clubes de la MLS. Te contamos de quién se trata.

Nos referimos a Maxloren Castro, jugador de 18 años que en las últimas campañas ha destacado por su talento y gambeta, convirtiendo goles y sumando asistencias con la camiseta 'celeste'. desde su estreno en 2024.

De acuerdo a la información que maneja el periodista Jean Martín Dueñas, dos equipos norteamericanos quieren al 'Orejas', mismos que deberán negociar directamente con el elenco rimense para un posible traspaso.

"Dos clubes de la MLS están interesados en fichar a Maxloren Castro: Vancouver Whitecaps y Los Ángeles FC. Delantero tiene contrato vigente con Sporting Cristal", dijo el comunicador a través de su cuenta de X.

Maxloren Castro cerca de jugar en la MLS.

Cabe señalar que en caso se concrete su venta, en Sporting Cristal deberán evaluar si contratan un extremo para suplir su baja. Este puede ser nacional o extranjero, porque todavía le queda un cupo disponible. ¿Qué dirá Paulo Autuori?

Maxloren Castro: valor en el mercado

De acuerdo a la última actualización de Transfermarkt, Maxloren Castro tiene un valor de 1 millón de euros. Es la mayor cotización que ha tenido el jugador en su todavía corta carrera.