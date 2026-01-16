Pablo Guede rompió su silencio y habló sobre fuerte reprimenda a Sergio Peña: "Jamás me..."

En el último partido Alianza Lima ante Unión de Santa Fe, una fuerte reprimenda de Pablo Guede hacia Sergio Peña llamó la atención de todos los aficionados blanquiazules. Ahora, el estratega se refirió a cómo es su relación con el volante nacional durante la pretemporada en Montevideo.

El entrenador argentino sostuvo que no tuvo malas intenciones con sus indicaciones al centrocampista y asegura que no está enojado con su rendimiento, descartando así alguna diferencia.

"Yo el fútbol lo vivo de una sola manera. No le dije nada malo, cero problemas. Jamás me voy a enojar con un futbolista en un partido, donde puedo decir cualquier cosa y después que no quede ahí. Yo soy así", dijo el 'che' en entrevista con José Varela.

Video: José Varela YouTube.

Guede también aseguró que Peña ha tomado bien sus indicaciones y además informó que sus medidas son para que los jugadores encuentro su mejor nivel futbolístico.

"(Peña lo tomó) de p... m... Porque sabe cómo lo presiono a todos para sacar lo mejor de ellos. Cero problemas. Es mi manera de sacarle lo máximo al futbolista. De ahí, si quieren decir cualquier cosa, a mí me da lo mismo. Sé la relación que tengo con los futbolistas, sé cómo le puedo a hablar a cada uno", agregó.

Finalmente, el DT resaltó el profesionalismo e hinchaje de Sergio Peña, al que además considera un buen futbolista y que está en un brillante estado físico.

"Cero problemas con Peña y creo que es un buen futbolista, que es aliancista de corazón, que lo deja todo en todos los entranamientos y subió en su nivel físico como nunca en su carrera lo había logrado. Eso habla muy bien de él. De ahí es fútbol, puede jugar bien, mal o regular, pero creo Peña es un muy buen futbolista", culminó.

¿Qué le dijo Pablo Guede a Sergio Peña?

Durante el primer tiempo del amistoso ante Unión, Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, le dio una fuerte indicación a Sergio Peña, que previamente se había anotado un autogol

"Peña. Tú la agarras acá y si no eres capaz de ir hacia adelante, ¿crees que Velásquez la va a hacer? ¡Juega para adelante!", dijo el argentino durante el partido y los microfónos del encuentro captarone esta frase.