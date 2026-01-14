0

Pablo Guede sorprendió y dio rotundo comentario a Peña en pleno partido de Alianza: "No sos..."

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, no se guardó nada y estalló contra Sergio Peña durante la derrota ante Unión de Santa Fe en la Serie Río de La Plata.

Luis Blancas
Pablo Guede estalló contra Sergio Peña en plena derrota de Alianza Lima
Pablo Guede estalló contra Sergio Peña en plena derrota de Alianza Lima | Composición: Líbero
Alianza Lima volvió a perder un partido amistoso de la Serie Río de La Plata, esta vez contra el Club Atlético Unión de Santa Fe en la segunda jornada. Durante el encuentro, se escucharon en repetidas ocasiones las reprimendas de Pablo Guede a los jugadores, siendo Sergio Peña uno de los más fuertemente recriminados por el técnico argentino.

Pablo Guede estalló contra Sergio Peña en plena derrota de Alianza Lima ante Unión

El técnico argentino Guede, fiel a su estilo, confrontó a Peña después de no lograr avanzar al frente en una jugada, mientras Alianza ya perdía 1-0 ante Unión de Santa Fe.

En plena transmisión de la cadena ESPN se escuchó desde el fondo que Pablo Guede no estaba contento con el juego de Sergio Peña, ya que no lograba elaborar ataques, sino que se tiraba hacia atrás.

"Peña, tú la agarras acá y no eres capaz de ir hacia adelante, ¿crees que Velásquez lo va a hacer? Juega hacia adelante", se le escuchó decir al entrenador argentino.

Además, se puede agregar que la jugada en la que Peña comete el blooper también implicó un pase atrás, lo que llevó al cuadro íntimo a quedar 1-0 abajo en el marcador en la Serie Río de La Plata.

Pablo Guede y su comentario tras derrota de Alianza Lima ante Unión

Pablo Guede fue entrevistado por ESPN después de perder ante Unión de Santa Fe en la segunda fecha del certamen. Una de las preguntas que le hicieron al entrenador de Alianza Lima fue cuál era su conclusión tras la derrota por 2-1.

"La verdad es que estoy muy contento y feliz por el sacrificio y la entrega de los jugadores. Realmente entrenamos muy duro, no se quejaron y eso indica que están muy comprometidos y metidos", afirmó.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

