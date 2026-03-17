0
EN VIVO
Real Madrid vs Manchester City por la Champions League

¿Y Alianza Lima? Pablo Guede suena para ser nuevo entrenador de club gigante en Argentina

¿Vuelve a Argentina? El actual entrenador de Alianza Lima es una de las principales opciones para asumir como nuevo estratega de club gigante del balompié argentino.

Wilfredo Inostroza
Pablo Guede puede ser nuevo entrenador de club gigante en Argentina
Pablo Guede puede ser nuevo entrenador de club gigante en Argentina | Composición: Líbero
COMPARTIR

Más allá de las críticas que recibió por su temprana eliminación de la Copa Libertadores, Pablo Guede viene cumpliendo una destacada campaña en Alianza Lima por el Torneo Apertura, donde es uno de los punteros. El DT argentino viene encontrando su equipo base y los números lo respaldan. Ahora, en su país natal aseguran que puede llegar a un club de la Liga Profesional.

Universitario recibirá a Alianza Lima en el Monumental por la fecha 9 del Apertura.

PUEDES VER: Revelan si el partido de Universitario vs Alianza Lima se jugará con público: "Queda claro"

De acuerdo a lo que informa el periodista Rodrigo Vizcarra, Guede es una opción para asumir como nuevo entrenador de San Lorenzo, que recientemente cesó a Damián Ayude, esto tras la derrota del ‘Cuervo’ por 5-2 como local ante Defensa y Justicia.

'Descartados Hernán Crespo y Marcelo Gallardo, los candidatos más firmes para el cargo de entrenador en San Lorenzo son: Pablo Guede y Kily González', es la información del citado hombre de prensa en su cuenta oficial de X.

Pablo Guede puede llegar a San Lorenzo

Pablo Guede puede llegar a San Lorenzo

Recordemos que Guede ya dirigió a San Lorenzo en la campaña 2016, donde pudo ganar un título: la Supercopa de Argentina y quedó segundo ese año en la Liga Profesional.

Números de Pablo Guede en Alianza Lima

Contando solo Liga 1, donde marcha invicto, Pablo Guede registra siete partidos, suma cinco victorias y dos empates. Es el puntero del certamen, junto a Los Chankas. En Copa Libertadores fue eliminado por 2 de Mayo en Fase 1, donde sumó un empate y una derrota.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Partidos de HOY EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online este martes 17 de marzo

  2. Real Madrid vs Manchester City EN VIVO HOY: a qué hora juega, alineaciones, apuestas y dónde ver Champions League

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano