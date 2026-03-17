Más allá de las críticas que recibió por su temprana eliminación de la Copa Libertadores, Pablo Guede viene cumpliendo una destacada campaña en Alianza Lima por el Torneo Apertura, donde es uno de los punteros. El DT argentino viene encontrando su equipo base y los números lo respaldan. Ahora, en su país natal aseguran que puede llegar a un club de la Liga Profesional.

De acuerdo a lo que informa el periodista Rodrigo Vizcarra, Guede es una opción para asumir como nuevo entrenador de San Lorenzo, que recientemente cesó a Damián Ayude, esto tras la derrota del ‘Cuervo’ por 5-2 como local ante Defensa y Justicia.

'Descartados Hernán Crespo y Marcelo Gallardo, los candidatos más firmes para el cargo de entrenador en San Lorenzo son: Pablo Guede y Kily González', es la información del citado hombre de prensa en su cuenta oficial de X.

Pablo Guede puede llegar a San Lorenzo

Recordemos que Guede ya dirigió a San Lorenzo en la campaña 2016, donde pudo ganar un título: la Supercopa de Argentina y quedó segundo ese año en la Liga Profesional.

Números de Pablo Guede en Alianza Lima

Contando solo Liga 1, donde marcha invicto, Pablo Guede registra siete partidos, suma cinco victorias y dos empates. Es el puntero del certamen, junto a Los Chankas. En Copa Libertadores fue eliminado por 2 de Mayo en Fase 1, donde sumó un empate y una derrota.