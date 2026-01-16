Buscando llegar en buena forma para el inicio de la Liga 1 y la fase preliminar de la Copa Libertadores, Alianza Lima viene disputando la Serie Río de la Plata, un torneo amistoso en el que ha sumado dos derrotas y cerrará su participación enfrentando al poderoso Colo Colo de Chile.

A propósito del 'Cacique', su entrenador Fernando Ortiz no evitó pronunciarse sobre el elenco blanquiazul y aseguró que el duelo será vital para seguir encontrando la mejor versión de su equipo.

"Es un cuadro importante, de un país importante como Perú. Nosotros preparemos el partido que creamos conveniente y seguir sumando minutos para llegar de la mejor manera", fue la declaración del estratega argentino para José Varela desde Montevideo.

Video: José Varela (YouTube).

Recordemos que la escuadra chilena igualó 0-0 frente a Olimpia, por la Serie Río de la Plata, aunque luego se impuso a través de la tanda de penales con un marcador de 4-3.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Colo Colo?

Alianza Lima se enfrenta a Colo Colo este domingo 18 de enero, a partir de las 19:00 horas de Perú (21:00 en Chile y Uruguay), por la Serie Río de la Plata. El cotejo se disputará en el estadio Parque Viera, de Montevideo