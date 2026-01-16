0

DT de Colo Colo dejó rotundo calificativo para Alianza Lima tras su mala racha: "Es un..."

Fernando Ortiz, estratega de Colo Colo, opinó sobre Alianza Lima previo al partido que sostendrán ambos equipos en Montevideo, por la Serie Río de la Plata.

Wilfredo Inostroza
Fernando Ortiz se refirió a Alianza Lima previo al amistoso contra Colo Colo
Fernando Ortiz se refirió a Alianza Lima previo al amistoso contra Colo Colo | Composición: Líbero
COMPARTIR

Buscando llegar en buena forma para el inicio de la Liga 1 y la fase preliminar de la Copa Libertadores, Alianza Lima viene disputando la Serie Río de la Plata, un torneo amistoso en el que ha sumado dos derrotas y cerrará su participación enfrentando al poderoso Colo Colo de Chile.

Canal confirmado para ver partido Alianza Lima vs Colo Colo

PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Rio de la Plata 2026

A propósito del 'Cacique', su entrenador Fernando Ortiz no evitó pronunciarse sobre el elenco blanquiazul y aseguró que el duelo será vital para seguir encontrando la mejor versión de su equipo.

"Es un cuadro importante, de un país importante como Perú. Nosotros preparemos el partido que creamos conveniente y seguir sumando minutos para llegar de la mejor manera", fue la declaración del estratega argentino para José Varela desde Montevideo.

Video: José Varela (YouTube).

Recordemos que la escuadra chilena igualó 0-0 frente a Olimpia, por la Serie Río de la Plata, aunque luego se impuso a través de la tanda de penales con un marcador de 4-3.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Colo Colo?

Alianza Lima se enfrenta a Colo Colo este domingo 18 de enero, a partir de las 19:00 horas de Perú (21:00 en Chile y Uruguay), por la Serie Río de la Plata. El cotejo se disputará en el estadio Parque Viera, de Montevideo

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Lisandro Alzugaray se convertirá en flamante fichaje de Universitario: ¿Por cuánto tiempo firmó?

  2. Canal confirmado para ver partido Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Rio de la Plata 2026

  3. 'Cóndor' Mendoza fulminó a Peña y elogió a ex Universitario que firmó por Alianza: "Diferencia"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano