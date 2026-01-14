- Hoy:
Olimpia vs Colo Colo EN VIVO por Serie Rio de la Plata: horario, alineaciones y dónde ver amistoso
Olimpia vs Colo Colo se enfrentan en un amistoso por la Serie Rio de la Plata 2026 desde el Estadio Luis Franzini. Conoce todos los detalles de este encuentro internacional.
Olimpia y Colo Colo se verán las caras este jueves 15 de enero en un emocionante partido amistoso por la Serie Rio de la Plata 2026. Ambos elencos afrontarán su primer partido de la temporada y buscarán iniciar con pie derecho. Este compromiso se disputará en el Estadio Luis Franzini desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO de ESPN y Disney Plus.
Olimpia vs Colo Colo por la Serie Rio de la Plata
Olimpia encara el 2026 envuelto en un ambicioso proceso de reestructuración deportiva, impulsado por el DT Pablo 'Vitamina' Sánchez, quien conoce a fondo el fútbol chileno tras su paso por diversos clubes. Con varios fichajes y retornos, el 'Decano' apunta a recomponer su plantel y competir con un plantel amplio.
Olimpia se alista para enfrentar a Colo Colo por la Serie Rio de la Plata.
Entre los refuerzos resaltan nombres como Aníbal Chalá, Alan Rodríguez, Mateo Gamarra y Raúl Cáceres, además de la llegada de Sebastián Lentinelly bajo los tres palos. Pese a algunas bajas por lesión, el cuadro paraguayo se presenta como un rival exigente y en plena transformación.
Del otro lado, Colo Colo aterriza en Uruguay con la intención de iniciar su pretemporada dejando atrás la irregular imagen del año centenario. Los dirigidos por Fernando Ortiz debutarán en la Serie Río de La Plata, en lo que será su primer examen internacional del año.
Colo Colo disputó un partido de práctica con sus divisiones menores durante su pretemporada.
El 'Cacique' aprovechará el torneo amistoso para dar rodaje, observar a su flamante refuerzo, Javier Méndez, y ajustar ideas con miras a un 2026 más competitivo. Con duelos también ante Alianza Lima y Peñarol, la serie promete ser un termómetro ideal para evaluar al proyecto albo.
¿A qué hora juega Olimpia vs Colo Colo?
- Perú, Ecuador y Colombia: 7:00 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.
- Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 9:00 p.m.
- México y Centroamérica: 6:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:00 p.m.
- España: 2:00 a.m. (del viernes)
¿Dónde ver Olimpia vs Colo Colo?
El enfrentamiento entre Olimpia vs Colo Colo contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN 5, así como de forma ONLINE mediante la plataforma de streaming de Disney Plus. Del mismo modo, en Argentina podrá visualizarse por ESPN Premium.
Olimpia vs Colo Colo: posibles alineaciones
Posible alineación de Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Juan Fernando Alfaro, Alex Franco, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira, Rodney Redes.
Posible alineación de Colo Colo: Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg, Matías Fernández; Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa, Lucas Cepeda.
Olimpia vs Colo Colo: pronóstico y cuánto pagan las apuestas
Sobre el papel, Olimpia es considerado como el favorito para poder quedarse con la victoria ante Colo Colo en su primer partido por la Serie Rio de la Plata 2026. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuesta.
|Apuestas
|Olimpia
|Empate
|Colo Colo
|Betsson
|2.58
|3.15
|2.58
|Betano
|2.62
|3.15
|2.62
|1xBet
|2.66
|3.15
|2.64
|DoradoBet
|2.62
|3.25
|2.62
Últimos partidos de Olimpia
- 26/11/2025 | Olimpia 3-3 Sportivo 2 de Mayo
- 21/11/2025 | Sportivo Luqueño 2-4 Olimpia
- 08/11/2025 | Olimpia 1-1 General Caballero JLM
- 01/11/2025 | Libertad 2-2 Olimpia
- 26/10/2025 | Olimpia 1-3 Guaraní
Últimos partido de Colo Colo
- 07/12/2025 | Colo Colo 1-2 Audax
- 28/11/2025 | Cobresal 3-0 Colo Colo
- 23/11/2025 | Colo Colo 4-1 Unión La Calera
- 08/11/2025 | Unión Española 1-2 Colo Colo
- 01/11/2025 | Ñublense 0-1 Colo Colo
¿Dónde juegan Olimpia vs Colo Colo?
El partido de este jueves 15 de enero entre Olimpia vs Colo Colo por la Serie Rio de la Plata se disputará en el Estadio Luis Franzini de Montevideo, Uruguay. Este complejo deportivo cuenta con una capacidad de 18 mil espectadores.
