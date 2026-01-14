Olimpia vs Colo Colo EN VIVO por Serie Rio de la Plata: horario, alineaciones y dónde ver amistoso

Olimpia y Colo Colo se verán las caras este jueves 15 de enero en un emocionante partido amistoso por la Serie Rio de la Plata 2026. Ambos elencos afrontarán su primer partido de la temporada y buscarán iniciar con pie derecho. Este compromiso se disputará en el Estadio Luis Franzini desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO de ESPN y Disney Plus.

Olimpia vs Colo Colo por la Serie Rio de la Plata

Olimpia encara el 2026 envuelto en un ambicioso proceso de reestructuración deportiva, impulsado por el DT Pablo 'Vitamina' Sánchez, quien conoce a fondo el fútbol chileno tras su paso por diversos clubes. Con varios fichajes y retornos, el 'Decano' apunta a recomponer su plantel y competir con un plantel amplio.

Olimpia se alista para enfrentar a Colo Colo por la Serie Rio de la Plata.

Entre los refuerzos resaltan nombres como Aníbal Chalá, Alan Rodríguez, Mateo Gamarra y Raúl Cáceres, además de la llegada de Sebastián Lentinelly bajo los tres palos. Pese a algunas bajas por lesión, el cuadro paraguayo se presenta como un rival exigente y en plena transformación.

Del otro lado, Colo Colo aterriza en Uruguay con la intención de iniciar su pretemporada dejando atrás la irregular imagen del año centenario. Los dirigidos por Fernando Ortiz debutarán en la Serie Río de La Plata, en lo que será su primer examen internacional del año.

Colo Colo disputó un partido de práctica con sus divisiones menores durante su pretemporada.

El 'Cacique' aprovechará el torneo amistoso para dar rodaje, observar a su flamante refuerzo, Javier Méndez, y ajustar ideas con miras a un 2026 más competitivo. Con duelos también ante Alianza Lima y Peñarol, la serie promete ser un termómetro ideal para evaluar al proyecto albo.

¿A qué hora juega Olimpia vs Colo Colo?

Perú, Ecuador y Colombia: 7:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 9:00 p.m.

México y Centroamérica: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (del viernes)

¿Dónde ver Olimpia vs Colo Colo?

El enfrentamiento entre Olimpia vs Colo Colo contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN 5, así como de forma ONLINE mediante la plataforma de streaming de Disney Plus. Del mismo modo, en Argentina podrá visualizarse por ESPN Premium.

Olimpia vs Colo Colo: posibles alineaciones

Posible alineación de Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Juan Fernando Alfaro, Alex Franco, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira, Rodney Redes.

Posible alineación de Colo Colo: Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg, Matías Fernández; Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa, Lucas Cepeda.

Olimpia vs Colo Colo: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Olimpia es considerado como el favorito para poder quedarse con la victoria ante Colo Colo en su primer partido por la Serie Rio de la Plata 2026. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuesta.

Apuestas Olimpia Empate Colo Colo Betsson 2.58 3.15 2.58 Betano 2.62 3.15 2.62 1xBet 2.66 3.15 2.64 DoradoBet 2.62 3.25 2.62

Últimos partidos de Olimpia

26/11/2025 | Olimpia 3-3 Sportivo 2 de Mayo

21/11/2025 | Sportivo Luqueño 2-4 Olimpia

08/11/2025 | Olimpia 1-1 General Caballero JLM

01/11/2025 | Libertad 2-2 Olimpia

26/10/2025 | Olimpia 1-3 Guaraní

Últimos partido de Colo Colo

07/12/2025 | Colo Colo 1-2 Audax

28/11/2025 | Cobresal 3-0 Colo Colo

23/11/2025 | Colo Colo 4-1 Unión La Calera

08/11/2025 | Unión Española 1-2 Colo Colo

01/11/2025 | Ñublense 0-1 Colo Colo

¿Dónde juegan Olimpia vs Colo Colo?

El partido de este jueves 15 de enero entre Olimpia vs Colo Colo por la Serie Rio de la Plata se disputará en el Estadio Luis Franzini de Montevideo, Uruguay. Este complejo deportivo cuenta con una capacidad de 18 mil espectadores.