Canal confirmado para ver partido Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Rio de la Plata 2026

Alianza Lima le pondrá fin a su pretemporada en Uruguay enfrentando a Colo Colo en su último compromiso por la Serie Rio de la Plata 2026. Los blanquiazules no han logrado sostener un gran rendimiento en sus primeros partidos y este partido será vital para poder cambiar su imagen ante los hinchas.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido de cierre entre Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Rio de la Plata 2026 se disputará este domingo 18 de enero en el Estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay. Este compromiso será la prueba de oro para que los blanquiazules logren su primera victoria al mando del DT Pablo Guede.

Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Colo Colo

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs Colo Colo será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de ESPN por la plataforma de streaming de Disney Plus para todo el territorio sudamericano (exceptuando Argentina). Cabe señalar que para poder ver este compromiso ONLINE deberás contar con una suscripción premium de la plataforma.

Por su parte, este compromiso de la Serie Rio de la Plata 2026 será televisado por el canal de ESPN Premium en el territorio argentino. De igual manera, estará disponible por Disney Plus.

¿Cómo llega Alianza Lima al partido ante Colo Colo

La escuadra victoriana no encadena una buena racha, luego de haber perdido sus primeros dos compromisos en la Serie Rio de la Plata. Si bien, es un amistoso y el resultado no influye de gran medida, el rendimiento de Alianza Lima ha dejado mucho que desear y ha desatado las críticas de su hinchada.

Por ello, el elenco comandado por el DT Pablo Guede tendrá la obligación de poder salir con toda su artillería y quedarse con una victoria que les de un impulso anímico para el inicio de la temporada.

Alianza Lima cayó ante Unión y encadena dos derrotas consecutivas.

De igual manera, el partido ante Colo Colo supondrá la oportunidad de ver al último once que proponga el estratega argentino en esta pretemporada, donde espera ver a los jugadores que tendrá el cartel de titulares para el inicio de la Liga 1 2026 y la Noche Blanquiazul.