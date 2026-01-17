Pablo Guede hace llamado de atención a jugadores de Alianza con contundente mensaje: "Nadie..."

En el último partido amistoso de Alianza Lima ante Colo Colo, Pablo Guede entrena las últimas tácticas para despedirse de la pretemporada y pensar de lleno en lo que será el torneo local, así como la fase clasificatoria de la Copa Libertadores, donde se enfrentarán a 2 de Mayo. El mensaje del entrenador es claro y esto quedó evidenciado en la última práctica.

El debut oficial de Alianza Lima será ante Sport Huancayo el 30 de enero por la Apertura de la Liga 1 2026. Luego, el elenco de Pablo Guede se enfrentará a 2 de Mayo en una llave de ida y vuelta que cierra el 11 de febrero. Estas son las primeras pruebas de la institución blanquiazul.

Pablo Guede deja un llamativo mensaje a los jugadores de Alianza

Durante el entrenamiento en la previa del amistoso ante Colo Colo, Pablo Guede permitió la grabación de su estilo de juego y el periodista José Varela lo compartió para demostrar cómo es el trabajo del DT argentino. En el video se ve a los jugadores realizar diferentes prácticas, pero siempre bajo el mando de Guede: "Aquí nadie se rinde" o "No bajen la toalla", son algunos de los mensajes que envía constantemente el estratega a sus jugadores.

(Video: José Varela)

El entrenador Pablo Guede está realizando prácticas de alto rendimiento con el objetivo de empezar a orden las fichas en el plantel antes del inicio de la Liga 1. Los blanquiazules tienen la obligación de salir campeones tras varios años sin alzar el título nacional.

Alianza Lima vs Inter Miami: cuándo es y a qué hora

El elenco de Alianza Lima se estará enfrentando al Inter Miami el 24 de enero cuando esté presentando a toda su plantilla en la Noche Blanquiazul. El partido está programado para las 20:00 horas y se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva, también conocido como Matute.