Aldo Olcese dio tajante crítica a Sergio Peña tras blooper con Alianza: "Que no se moleste"
Sergio Peña está siendo duramente criticado por los hinchas de Alianza Lima tras protagonizar uno de los autogoles más llamativos en la historia del club.
Al término de la temporada pasada, Sergio Peña prometió seguir trabajando para traer su mejor versión en el 2026, pero el año no empezó de la mejor manera para el futbolista de 30 años. Durante el partido ante Unión Santa Fepor la Serie Río de La Plata, cometió un terrible blooper que causó la ventaja de los rivales y esto sigue siendo comentado. Aldo Olcese, destacada figura de Alianza Lima y Sporting Cristal, no dudó en dejar una ácida opinión al respecto.
Lamentablemente, Sergio Peña es blanco de críticas nuevamente y todo por su bajo rendimiento, pero más aún por el autogol que causó en el segundo partido del año de Alianza Lima. A pesar del tiempo que pasó, Aldo Olcese no se guardó nada y sorprendió con un consejo especialmente al jugador blanquiazul.
Olcese deja contundente opinión sobre Peña tras autogol con Alianza
Si bien el partido ante Unión Santa Fe fue un amistoso internacional que sirve como preparación para el inicio de la temporada de manera oficial, Sergio Peña debe trabajar duro y parejo para evitar ser el jugador más criticado en cada jornada.
Aldo Olcese, quien jugó para Alianza Lima y Sporting Cristal, se pronunció sobre el rendimiento de Peña y qué debe hacer para mejorar. "Esas cualidades que él tiene, nunca las va a poder explotar porque nunca se va a encontrar con espacios, nunca se va a encontrar con tiempo para explotar las cualidades que él tiene. Espero que no se moleste Peña porque lo digo con todo el cariño posible y toda la humildad y el respeto hacia un jugador de fútbol", señaló.
Además de su estilo de juego, Olcese también hizo hincapié en el estado físico del '10' de Alianza Lima. "Él tiene que darse cuenta que si no mejora la parte física y si no le pone un poco más de empeño adentro del campo, esas cualidades que él tiene y que él tenía que haberlas mejorado, cada vez las está perdiendo", agregó.
Para esta temporada, Sergio Peña estará vistiendo la camiseta con el dorsal número '10' en Alianza Lima, por lo que la hinchada tiene altas expectativas en su estilo de juego.
