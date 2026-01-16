Alianza Lima volvió a perder 2-1 por la Serie Río de La Plata y en esta ocasión ante Unión de Santa Fe. Sin embargo, quien estuvo en el centro de las críticas fue Sergio Peña, quien cometió un grave error que generó fuertes comentarios por parte de los hinchas blanquiazules. Ante esta situación, el futbolista rompió su silencio y emitió un mensaje contundente.

Sergio Peña rompió su silencio tras duras críticas por blooper con Alianza Lima ante Unión

Peña, quien en su afán de jugar hacia atrás y de memoria con Alejandro Duarte, arquero de Alianza, cometió un autogol que le costó el 1-0 a favor de Unión.

Este momento no pasó desapercibido para los fanáticos íntimos, quienes comenzaron a criticarlos en las redes sociales con fuertes calificativos y duros comentarios en contra.

Comentario de Sergio Peña luego del blooper con Alianza Lima.

Ahora, tras varios días, Sergio Peña utilizó sus redes sociales para romper su silencio y dar un mensaje de motivación con el objetivo claro de seguir demostrando su fútbol en Alianza Lima.

"Tu límite es tu mente, eres fuerte, valiente y capaz. Yo tengo, yo puedo y yo lo voy a lograr", se puede leer en la cuenta de Instagram de la selección peruana del 10.

Pablo Guede estalló contra Sergio Peña por jugada

Además, este momento no fue el único sin sabor de Peña, pues durante el encuentro y tras ir perdiendo 1-0, el volante decidió seguir jugando con pases hacia atrás, algo que no le gustó para nada a Pablo Guede, quien comenzó a recriminarle con un duro mensaje.

"Peña, tú la agarras acá y no eres capaz de ir hacia adelante, ¿crees que Velásquez lo va a hacer? Juega hacia adelante", se le puede escuchar al técnico argentino en pleno partido de Alianza ante Unión.