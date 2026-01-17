Pablo Guede tomó sorpresiva medida con Sergio Peña tras su mal rendimiento con Alianza Lima

Alianza Lima se prepara para afrontar su último partido de la Serie Rio de la Plata 2026 ante Colo Colo. Los blanquiazules no han obtenido los mejores resultados y uno de los jugadores más criticados fue Sergio Peña. El volante protagonizó un garrafal blooper en el último partido y tras su constante bajo rendimiento, Pablo Guede no tardó en tomar una firme medida.

Pablo Guede tomó sorpresiva medida con Sergio Peña tras su mal rendimiento

Sergio Peña fue uno de los jugadores más señalados por los hinchas tras la última derrota de Alianza Lima, luego de marcar un inédito autogol y recibir fuertes reprimendas del técnico Pablo Guede por su desempeño. "Peña, tú la agarras acá y no eres capaz de ir hacia adelante", expresó en el partido ante Unión.

Tras ello, se conoció la primera medida tomada por el estratega blanquiazul. Lejos de aplicar una sanción deportiva, Guede tiene decidido mantener al mediocentro en la lista de titulares para el último partido ante Colo Colo, según reveló el periodista José Varela. Una muestra de que el entrenador sigue valorando el talento del volante nacional, pese a la presión mediática y la crítica del público.

Sergio Peña se perfila como titular ante Colo Colo. Foto: Carlos Félix/URPI

De esta forma, Sergio Peña continuará sumando minutos desde el arranque. El partido ante el 'Cacique' se perfila como la oportunidad de redimirse tras sus últimas actuaciones y volver a ganarse el apoyo de la hinchada, además de ser un duelo que podría definir su continuidad en el plantel de cara al inicio de la Liga 1 2026.

Sergio Peña rompió su silencio tras las críticas por su desempeño

Mediante un mensaje en sus historias de Instagram, Sergio Peña se pronunció tras las constantes críticas que viene recibiendo por su rendimiento con Alianza Lima. "Mis padres me criaron bien, se mataron por mis hermanos y por mi [...], me criaron con capacidad de sufrir, pero sufrir para sobreponerme, para volver a aparecer y para crecer hasta mis últimos días", empezó en su pronunciamiento.

Mensaje de Sergio Peña en su cuenta de Instagram.

"Dios y el universo en algún momento lo ponen todo a tu favor, no me siento a esperarlo, me mato cada día para que ese momento llegue, no me desespero pero si lo espero y cuando ese momento llegue seré feliz con mi familia y con quien me golpeó, me humilló y se burló, porque sin ellos no lo voy a lograr", concluyó.