Sebastián Rodríguez, ex Alianza Lima, definió su futuro para la temporada 2026: "Contrato"

¡Sorpresa en el mercado de pases! Pese a sonar en Peñarol, finalmente el jugador uruguayo Sebastián Rodríguez, ex Alianza Lima acaba de decidir cuál será su futuro este 2026. Desde Argentina, señalaron que el volante tiene todo acordado para convertirse en flamante refuerzo de un importante club varias veces campeón.

Sebastián Rodríguez definió su futuro para la temporada 2026

Se trata de Danubio. Según la información que brindó el periodista Uriel Lugt en sus redes sociales, el mediocentro de 33 años regresó al elenco donde arrancó su carrera profesional, procedente de la Universidad de Chile.

"Sebastián Rodríguez es nuevo refuerzo de Danubio. Llega libre desde U de Chile y firmará su contrato por un año", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. De esta manera, el popular 'Bigote' tendrá su revancha en 'La Franja' donde llegó a disputar 9 partidos durante su primera etapa del 2010 al 2011.

Sebastián Rodríguez es nuevo fichaje de Danubio de Uruguay el 2026/Foto: X

En tanto, de acuerdo al periodista Guille López de Sport 890 de Uruguay, las negociaciones entre Danubio y Sebastián Rodríguez prosperaron exitosamente en vista de que el destacado volante priorizó la opción de volver a vestir la camiseta del equipo donde se formó profesionalmente. Se espera su anuncio en las próximas horas.

¿Cómo le fue a Sebastián Rodríguez en U de Chile el 2025?

El exjugador de Montevideo City Torque llegará con importante ritmo y presente futbolístico al conjunto que dirige Diego Monarriz. Según sus números, el 'Bigote' afrontó un total de 9 compromisos con la U de Chile entre la Liga de Primera, Copa Sudamericana y Super Cup. Su aporte y vasta experiencia en el mediocampo será clave para que su nuevo equipo alcance todos los objetivos.

Sebastián Rodríguez: ¿en qué equipos ha jugado?

A lo largo de su carrera, el pivote Sebastián Rodríguez ha defendido la camiseta de históricos clubes de Europa, Sudamérica y Centroamérica.