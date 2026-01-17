0
EN VIVO
Al Nassr vs. Al Shabab con Cristiano Ronaldo

Sebastián Rodríguez, ex Alianza Lima, definió su futuro para la temporada 2026: "Contrato"

El futbolista uruguayo con pasado en Alianza Lima da el batacazo en el mercado de pases fichando por un club campeón para la temporada 2026. ¿Vuelve al Perú?

Solange Banchon
Sebastián Rodríguez acordó su fichaje a importante club para el 2026
Sebastián Rodríguez acordó su fichaje a importante club para el 2026 | Alianza Lima
COMPARTIR

¡Sorpresa en el mercado de pases! Pese a sonar en Peñarol, finalmente el jugador uruguayo Sebastián Rodríguez, ex Alianza Lima acaba de decidir cuál será su futuro este 2026. Desde Argentina, señalaron que el volante tiene todo acordado para convertirse en flamante refuerzo de un importante club varias veces campeón.

Futbolista de Inter Miami habló previo al partido ante Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026

PUEDES VER: David Ayala, figura de Inter Miami, no se midió y dio firme calificativo a Alianza Lima: "Es un..."

Sebastián Rodríguez definió su futuro para la temporada 2026

Se trata de Danubio. Según la información que brindó el periodista Uriel Lugt en sus redes sociales, el mediocentro de 33 años regresó al elenco donde arrancó su carrera profesional, procedente de la Universidad de Chile.

"Sebastián Rodríguez es nuevo refuerzo de Danubio. Llega libre desde U de Chile y firmará su contrato por un año", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. De esta manera, el popular 'Bigote' tendrá su revancha en 'La Franja' donde llegó a disputar 9 partidos durante su primera etapa del 2010 al 2011.

Sebastián Rodríguez

Sebastián Rodríguez es nuevo fichaje de Danubio de Uruguay el 2026/Foto: X

En tanto, de acuerdo al periodista Guille López de Sport 890 de Uruguay, las negociaciones entre Danubio y Sebastián Rodríguez prosperaron exitosamente en vista de que el destacado volante priorizó la opción de volver a vestir la camiseta del equipo donde se formó profesionalmente. Se espera su anuncio en las próximas horas.

¿Cómo le fue a Sebastián Rodríguez en U de Chile el 2025?

El exjugador de Montevideo City Torque llegará con importante ritmo y presente futbolístico al conjunto que dirige Diego Monarriz. Según sus números, el 'Bigote' afrontó un total de 9 compromisos con la U de Chile entre la Liga de Primera, Copa Sudamericana y Super Cup. Su aporte y vasta experiencia en el mediocampo será clave para que su nuevo equipo alcance todos los objetivos.

Sebastián Rodríguez: ¿en qué equipos ha jugado?

A lo largo de su carrera, el pivote Sebastián Rodríguez ha defendido la camiseta de históricos clubes de Europa, Sudamérica y Centroamérica.

  • Danubio (Uruguay)
  • Almería "B" (España)
  • Locarno (Suiza)
  • Liverpool (Uruguay)
  • Veracruz (México)
  • Peñarol (Uruguay)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Montevideo City Torque (Uruguay)
  • Universidad de Chile

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Hinchas del Sparta Praga califican el debut de Joao Grimaldo: "El típico..."

  2. Alfonso Barco, ex Universitario, fue presentado oficialmente en campeón de Croacia: "Bienvenido"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano